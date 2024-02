Arrecadação sobe 6,6% em janeiro, bate recorde e ajuda governo a evitar bloqueios no Orçamento

A- A+

A arrecadação do governo federal subiu 6,6% em janeiro, atingindo R$ 280,63 bilhões, segundo dados da Receita Federal divulgados nesta quinta-feira (22(. O número é o maior para um mês de toda a série histórica, que começou em 1995, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação.

Já as receitas administradas exclusivamente pelo órgão subiram 7%, totalizando R$ 262 bilhões, o melhor resultado para o mês desde janeiro de 2020.

O número positivo vai ajudar o governo a evitar bloqueios no Orçamento no relatório de Receitas e Despesas que será divulgado em março. Com mais dinheiro em caixa no início do ano, diminuem as chances de esse relatório apontar desequilíbrio na busca pela meta de déficit zero, o que obrigaria ao Ministério do Planejamento decretar o contingenciamento.

"O acréscimo observado no mês de janeiro pode ser explicado, principalmente, por pagamentos atípicos de IRPJ e CSLL, e pelo comportamento das desonerações vigentes. ", disse a Receita.

Queda em 2023

A arrecadação federal fechou o ano de 2023 em leve queda de 0,12%, com receitas que totalizaram R$ 2,31 trilhões. Apesar da redução, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, o número foi o segundo melhor desde 1996, segundo a Receita Federal, perdendo apenas para os R$ 2,36 trilhões de 2022.

Em dezembro, a arrecadação subiu subiu 5,15%, em termos reais, na comparação com o mesmo mês de 2022, e R$ 213,22 bihões em receitas.

A queda no ano frustrou a expectativa da equipe econômica que contava com aumento da arrecadação para diminuir o déficit primário das contas públicas. O dado como percentual do PIB não foi divulgado porque o IBGE ainda não calculou o número exato do crescimento de 2023.

Veja também

Censo Escolar 2023 Matrículas na educação profissional crescem 27,5% no intervalo de dois anos