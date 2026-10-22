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Mercado Financeiro Arrecadação soma R$ 239,384 bi em setembro, maior valor para o mês desde 2000 Receita Previdenciária arrecadou R$ 64,588 bilhões, crescendo 6,18% em relação a setembro do último ano

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 239,384 bilhões em setembro, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 22. O resultado de setembro representa uma alta de 5,62% na comparação com o mesmo mês de 2025, descontada a inflação do período. Foi o maior valor para o mês desde 2000, início da série histórica.

O montante ficou praticamente em linha com a mediana da pesquisa do Projeções Broadcast com o mercado financeiro, de R$ 239,640 bilhões em setembro, após R$ 235,566 bilhões em agosto. As estimativas variavam de R$ 235,00 bilhões a R$ 256 bilhões.

O IRPJ e a CSLL somaram uma arrecadação de R$ 29,820 bilhões, um crescimento de 1,06% em relação ao mesmo mês de 2025. O IRRF para rendimentos de capital arrecadou R$ 12,061 bilhões, um aumento real na casa de 9,87%, resultado explicado pela tributação de dividendos, a partir de 2026, e pelo aumento nominal de 9,68% na categoria de "Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)".

A Receita Previdenciária arrecadou R$ 64,588 bilhões, crescendo 6,18% em relação a setembro do último ano. Esse desempenho está associado à expansão de 1,72% da massa salarial de agosto de 2026 em relação a agosto de 2025, além de um aumento real de 7,42% na arrecadação do Simples Nacional.

As receitas com o IOF, por sua vez, tiveram queda de 9,06% real frente a setembro de 2025, e atingiram R$ 8,041 bilhões.

O imposto de exportação de petróleo arrecadou R$ 2,943 bilhões em setembro. A alíquota de 12% foi criada, segundo o governo, para garantir o abastecimento de petróleo no País durante a guerra no Oriente Médio. No ano, a arrecadação com o imposto chega a R$ 12,869 bilhões.

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