A- A+

Cultura Artesanato pernambucano movimenta quase R$ 400 mil em ações realizadas em São Paulo Fenearte no São João Gomes e participação em feira nacional impulsionaram vendas e divulgaram cultura pernambucana

O artesanato pernambucano alcançou quase R$ 400 mil em vendas durante ações realizadas na última semana em São Paulo. As iniciativas promovidas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), levaram peças de artesãos do Estado para o Salão do Artesanato Raízes Brasileiras e para a ação “Fenearte Ocupa São Paulo”, realizada dentro do São João Gomes, no Parque Villa-Lobos.

No Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, realizado entre os dias 13 e 17 de maio, na Fundação Bienal, o estande de Pernambuco registrou R$ 341 mil em comercialização, recorde de vendas do Estado em participações em feiras nacionais. Já a ação “Fenearte Ocupa São Paulo” movimentou cerca de R$ 55 mil durante o fim de semana, somando quase R$ 400 mil em negócios.

Pela primeira vez fora de Olinda, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) levou uma mostra do artesanato pernambucano para o público do São João Gomes. O espaço reuniu cerca de mil peças produzidas por mais de 80 artesãos de diferentes regiões do Estado, com mais de 60% dos produtos comercializados.

Entre os destaques apresentados estavam as cabeças em barro das mestras Cida Lima e Neguinha, de Belo Jardim; os cachorros em madeira do mestre Marcos, de Sertânia; as peças figurativas do Alto do Moura, em Caruaru, produzidas por Vitalino Neto, herdeiro da tradição de Mestre Vitalino; além das xilogravuras dos filhos de J. Borges, como Bacaro Borges e Pablo Borges, de Bezerros.

No Salão do Artesanato, o público paulista também teve acesso a trabalhos como os acessórios produzidos pelas Quilombolas de São Lourenço, de Goiana, as rendas renascença de Carmelita, de Alagoinha, e as peças da ceramista Carol Melo, do Recife, que participou pela primeira vez de uma feira em São Paulo.

Segundo a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, os resultados reforçam o potencial econômico do artesanato pernambucano.

“Este grande volume de vendas só reafirma o potencial do nosso artesanato. Foi um grande desafio levar uma amostra da Maior Feira de Artesanato da América Latina para São Paulo e, simultaneamente, participar do Salão do Artesanato”, afirmou.

A diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, destacou que a presença da feira no São João Gomes também serviu para ampliar a divulgação da 26ª edição da Fenearte, que será realizada entre os dias 8 e 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Além do artesanato, Pernambuco também promoveu uma edição especial do projeto Pernambuco Meu País durante o evento em São Paulo. A programação contou com apresentações da quadrilha junina Raio de Sol, Patrimônio Vivo de Pernambuco, e do grupo de bacamarteiros Batalhão 19 Flor de Lis, de Barra de Guabiraba.

Para o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, a ação também teve papel estratégico na promoção turística do Estado.

"O sucesso da Vila São João Gomes mostra a força da cultura pernambucana de emocionar, conectar pessoas e impulsionar o turismo do nosso estado. São Paulo é o principal mercado emissor de turistas para Pernambuco. Durante o São João 2025, os turistas paulistas representaram cerca de 25% dos visitantes não nordestinos, com tempo de permanência acima da média e gasto diário elevado no destino. Ações como essa criam desejo de viagem e movimentam toda a cadeia produtiva", declarou.

Veja também