A- A+

Artesanato Artesãos do Prodarte recebem capacitação para aumentar as vendas no Carnaval As palestras foram voltadas para as áreas de planejamento, marketing e estratégias para redes sociais, além de relacionamento com o cliente

Artesãos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato (Prodarte), participaram, nesta quinta (13) e sexta-feira (14), de uma capacitação para o período carnavalesco, promovida em parceria entre a Sala do Empreendedor da Secretaria de Trabalho e Qualificação da Prefeitura, o Banco do Brasil e o Sebrae-PE. O encontro, realizado na arena de palestras da instituição financeira, no bairro do Recife, reuniu cerca de 50 profissionais que irão comercializar seus produtos na Central de Artesanato do Carnaval do Recife 2025.

A programação das oficinas incluiu planejamento de vendas, marketing, produção de campanhas criativas, dicas sobre o funcionamento das redes sociais, estratégias de tráfego pago, fortalecimento da marca, apresentação de experiências de sucesso, relacionamento com o cliente pós-carnaval, entre outras abordagens.

Para Felipe Arruda, artista plástico que trabalha com pintura de camisetas, quadros, bolsas e outros acessórios dentro da temática carnavalesca, essa oficina foi a melhor entre as que ele participou nos últimos anos. "Adorei as dicas de marketing digital para potencializar as vendas", contou. Já a artesã Shirley Pontes, que fabrica acessórios carnavalescos, destacou que a oficina ajudou bastante. "Aprendi mais sobre como trabalhar o marketing dos produtos usando as redes sociais", completou.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, agradeceu a presença de todas e todos que compareceram à capacitação. "Que alegria saber que por meio da Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae vocês estão se preparando para transformar a folia em oportunidades e fazer o negócio frevar", disse.

Central de Atendimento

Este ano, os artesãos cadastrados pelo Prodarte estarão comercializando seus produtos na Central do Carnaval. Todos passaram por um processo de curadoria para seleção das peças que estarão oferecendo. O espaço vai oferecer desde adereços, fantasias, peças carnavalescas decorativas até instrumentos musicais, souvenirs e muitas outras novidades.

Veja também