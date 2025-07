A- A+

Fenearte Artesãos realizam promoções em último dia da 25ª Fenearte; peças de R$ 5 ou com até 50% de desconto Visitantes podem encontrar ofertas em todos os setores da feira, que chega ao fim no Pernambuco Centro de Convenções neste domingo (20), às 22h

No pavilhão de vendas da 25ª Fenearte saltam aos olhos as placas anunciando promoções para os últimos instantes da Feira das Feiras, que encerra no Pernambuco Centro de Convenções, neste domingo (20), às 22h. Com a expectativa de grande público, os artesãos e expositores se recusam a voltar para casa com produtos. Entre os destaques, no setor das Prefeituras, das ruas 12 a 16, é possível adquirir desde peças em crochê, renda renascença, redes e mantas até perfumaria artesanal e vinhos por preços ainda mais atrativos, bem como combos que reduzem consideravelmente o preço da unidade.

Na rua 15, o estande 387, do município agrestino de Itaíba, oferece croppeds em crochê com 20% de desconto, de R$ 100 a R$ 80. Na mesma rua, o estande 398, de Toritama, reduziu os valores dos jogos americanos de R$ 90 para R$ 75. São descontos de até 15% para peças com corte e bordado no estilo richelieu. Já na Rua 14, as empreendedoras de Maraial ofertam quatro jogos americanos por R$ 100, com 12 peças cada. O valor final da unidade sai a R$ 2.

Mesmo estandes que superaram as expectativas de vendas para esta edição prepararam uma queima de estoque para o último dia. É o caso de Mere Silva e Neide Almeida (rua 1, estande 41), que trouxeram suas peças em cerâmicas pela quarta vez para a Fenearte. Neste ano foram trazidos 30% a mais de produtos em relação ao ano passado. As artesãs conseguiram vender todas as coleções atuais e, agora, estão escoando peças avulsas do ateliê para finalizar o evento.

A responsável pelo estande 320, ainda na rua 15, do município de Poção, conta já ter superado o faturamento do último ano. “A gente quer voltar com o mínimo de produtos para casa. Já é tradição organizar ofertas ao fim da Fenearte, até para celebrar o nosso sucesso”, explica Rute. Blusas com aplicação em renascença agora custam R$ 50, quase 30% menos que o valor no início da feira.

Na rua 16, a marca Mãe Iraci, da cidade de Venturosa (estande 403), esgotou mais da metade do estoque de bolsas de crochê. É o primeiro ano da marca na Fenearte, mas ela conta que ouviu de outros expositores sobre a tradição de ofertas e resolveu também adicionar 20% de desconto em suas produções. A colcha colorida de crochê para cama king size (3 m x 2,8 m), do município de Macaparana, no estande 407, caiu de R$ 1,8 mil para R$ 1,5 mil. As mantas e redes em algodão cru, do município sertanejo de Ibimirim (rua 14, estande 366), também estão mais baratas.

Nas ruas 9 e 10, dedicadas à produção têxtil, os artesãos e vendedores também não ficaram de fora e disponibilizaram descontos de até 50% em seus produtos. A marca Proa (rua 9, estande 237) reduziu em até 50% o valor de suas peças e apresentou uma nova coleção de camisas e vestidos com 10% de desconto. Enquanto na rua 1, no setor dedicado à cerâmica, os estandes de Leonildo Caruaru e Emanuel Vitalino, 53 e 33 respectivamente, oferecem as tradicionais esculturas em barro da cultura caruaruense a partir de R$ 5.

Solidariedade

A marca do projeto social Sempre Viva (rua 21, estande 578) integra o setor de associações e adicionou desconto às bolsas produzidas por costureiras de Dois Unidos e Passarinho, no Recife, a partir de coletes de serviço doados. As peças que estavam custando R$ 35 estão por R$ 30. O valor da venda é revertido para ações assistenciais e socioambientais, que buscam fortalecer o empoderamento feminino e o desenvolvimento de habilidades profissionais entre jovens e adolescentes. Na mesma rua, a AACD oferta ecobags a R$ 20, a unidade.

Veja também