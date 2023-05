A- A+

Contas públicas Arthur Lira diz que relatório do arcabouço fiscal vai ser divulgado nesta quarta-feira (3) Presidente da Câmara se encontra com o relator do projeto na Casa, deputado Claudio Cajado (PP-AL)

Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o substitutivo do arcabouço fiscal será apresentado nesta quarta-feira pelo deputado Claudio Cajado (PP-AL). Cajado está reunido com Lira nesta tarde, na Residência Oficial da Câmara, para discutir detalhes do projeto.

Lira comentou sobre o assunto em entrevista à Globonews.

- Penso que o arcabouço não está em risco, nós estamos preservando. Este um projeto é um projeto de país. Todos torcem para a segurança jurídica e a redução de juros, com segurança jurídica. O nosso trabalho incansável é para que a polarização não venha para as pautas econômicas. Neste caso, quem perderia é o Brasil. O relator está na minha casa, espero divulgar o texto final hoje. Esperamos que as matérias tributárias venham como projetos de lei, não como Medias Provisórias. Desta forma, o tratamento será sempre mais rápido.

Um dos pontos que podem sofrer alterações, segundo interlocutores da Casa, em relação ao texto original, encaminhado pelo Ministério da Fazenda, é a obrigatoriedade de o governo fazer provisões, ao longo do ano, em caso de descumprimento da meta.

