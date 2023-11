Árvore de Natal retrátil viraliza nas redes sociais e divide opinião de internautas

A- A+

O final do ano se aproxima e as pessoas já começam a se preparar para as festas. Há pouco mais de um mês para o Natal, as lojas já apostam em decorações natalinas e um vídeo despertou a curiosidade de internautas, nas redes sociais: uma árvore de Natal "pop-up", que já está montada e decorada.

A árvore artificial é uma opção para quem quer praticidade. Basta montar a base, deslizar a árvore sobre um cano e pronto: uma árvore de Natal repleta de enfeites e luzes de LED está pronta. Vendida pela Amazon, os preços da árvore pop-up variam entre 40 e 200 dólares, o que equivale a, aproximadamente, R$ 200 e R$ 1000. Nas redes sociais, usuários ficaram chocados com a praticidade, mas a árvore dividiu opiniões.

"Onde isso estava, quando eu vivia no meu apartamento minúsculo?", questionou uma. "Estou correndo para a Amazon agora", conta a outra.

Por outro lado, outros usuários reclamaram do preço e disseram que não valia a pena.

"Linda, mas é muito mais cara que uma árvore de Natal comum", comentou uma. "Decorar a árvore com a minha família é uma das minhas memórias mais preciosas", opinou a outra.

O produto só está disponível para compra em lojas no exterior. Apesar de não ter chegado fisicamente no Brasil, a novidade também gerou repercussão. Para o professor de canto, Lucas Vergara, a praticidade seria um atrativo, mas ele não está disposto a perder o momento de montagem da árvore.

Veja vídeo:

"Vendo pelo lado prático e financeiro, acho que uma árvore de Natal retrátil seria interessante. Querendo ou não, os enfeites tradicionais quebram, somem e perdem a qualidade, depois de um tempo. Mas também acho muito legal montar a árvore com os meus irmãos. O mundo está todo digitalizado e é difícil termos momentos de fazer algo prático juntos" conta Lucas.

A tradicional árvore de Natal de Lucas já está montada. Este ano, ele usou enfeites que já tinha em casa para a decoração e diz que o processo foi divertido.

" Quando vejo a árvore de Natal montada, penso que o ano já está acabando. Acho que ela representa esse período de festas, esse final de ano gostoso, com Natal e Ano Novo " conclui.

