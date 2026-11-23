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Mercado Financeiro As bolhas especulativas que abalaram os mercados antes da IA Da "tulipomania" do século XVII às recentes quedas acentuadas no mundo das criptomoedas, relembramos algumas das bolhas mais emblemáticas

A valorização estratosférica das empresas ligadas à inteligência artificial (IA) alimentou receios de uma bolha especulativa, intensificados ainda mais pela forte correção que o setor vem passando desde outubro.

Da "tulipomania" do século XVII às recentes quedas acentuadas no mundo das criptomoedas, relembramos algumas das bolhas mais emblemáticas:

1637: a crise das tulipas

No início do século XVII, a tulipa tornou-se objeto de um entusiasmo irracional nos prósperos Países Baixos.

No auge da especulação, um único bulbo de uma variedade muito cobiçada podia valer até o dobro do preço de uma casa.

A escalada dos preços nos mercados comerciais holandeses ocorreu entre o final de 1636 e fevereiro de 1637, momento em que houve o colapso.

Considerada a primeira bolha especulativa da história, o impacto desse episódio na economia real parece ter sido limitado.

Suas causas exatas continuam sendo objeto de debate; alguns apontam para o funcionamento aberrante dos mercados a termo, onde os bulbos eram negociados.

1929: o crash de Wall Street

Uma bolha especulativa esteve na origem do colapso de outubro de 1929 que, em Wall Street, fez o índice Dow Jones perder metade de seu valor em apenas alguns dias.

Durante a década de 1920, o otimismo excessivo em relação ao crescimento americano fez disparar as cotações em Nova York.

A bolha foi amplificada por um sistema de compra de ações por meio de crédito.

As consequências foram enormes: a Grande Depressão nos Estados Unidos, uma crise econômica mundial, o colapso do comércio internacional e a ascensão de ideologias autoritárias, entre elas a ascensão do nazismo na Alemanha.

1989: o auge japonês

Na década de 1980, a economia japonesa dominava o mundo graças aos seus produtos eletrônicos de qualidade.

Impulsionada por taxas de juros baixas e uma poupança abundante, a capitalização de mercado disparou, e os preços dos imóveis, especialmente em Tóquio, seguiram o mesmo caminho.

O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, subiu até perto de 39.000 pontos no final de 1989, antes de despencar quando o Banco do Japão elevou as taxas de juros por receio de um superaquecimento da economia.

A queda foi duradoura: foi preciso esperar até 2024, 34 anos depois, para que o Nikkei recuperasse o nível atingido no final de 1989.

2000: a bolha da internet

No final da década de 1990, a euforia com o desenvolvimento da internet se traduziu em avaliações desmedidas de empresas de tecnologia e telecomunicações.

Nada parecia frear a febre tecnológica, apesar da rentabilidade incerta de muitas companhias.

O índice Nasdaq Composite, referência para as ações de tecnologia em Nova York, superou os 5.000 pontos em março de 2000, às vésperas do estouro da bolha, ante menos de 1.000 pontos cinco anos antes.

A elevação das taxas de juros, o superendividamento das grandes empresas de telecomunicações e a intensa concorrência no setor desencadearam uma queda acentuada nas cotações.

O índice levou cerca de 15 anos para recuperar o patamar em que se encontrava no início de 2000.

2008: crise das hipotecas subprime

Nos anos 2000, os bancos americanos concederam, em larga escala, hipotecas com taxas variáveis a famílias de baixa renda e com pouca solvência para a compra de imóveis.

Quando as taxas de juros começaram a subir, a partir de 2005, a inadimplência disparou, provocando uma onda de execuções hipotecárias e uma enxurrada de imóveis à venda.

Os produtos financeiros atrelados a esses créditos de risco também colapsaram, causando prejuízos colossais às instituições financeiras.

O banco de investimento Lehman Brothers faliu em setembro de 2008. Na sequência, ocorreu um colapso no mercado de ações que resultou na pior crise econômica desde a Grande Depressão.

O sistema bancário global só conseguiu sobreviver graças à intervenção massiva dos Estados e dos bancos centrais.

Essa crise esteve relacionada ao aumento artificial dos preços dos imóveis nos Estados Unidos entre 2000 e 2006.

Nesse sentido, pode ser considerada uma bolha imobiliária, embora sem uma especulação direta no mercado de ações.

Queda recorrente de criptomoedas

Extremamente voláteis, as cotações das criptomoedas, a começar pelo bitcoin, a mais conhecida, sofreram fortes oscilações desde o seu surgimento.

Desde o seu nascimento, em 2009, o bitcoin alternou altas vertiginosas e quedas espetaculares, como no final de 2022, após o colapso da plataforma FTX, ou em fevereiro de 2026, quando, na esteira da euforia pelo retorno de Donald Trump ao poder, despencou para o seu nível mais baixo desde 2024.

No entanto, diferentemente do estouro de bolhas nos mercados de ações ou imobiliário, esses "crashs" das criptomoedas tiveram, até o momento, um impacto econômico limitado, como ilustrou também o grande ataque cibernético que atingiu a plataforma de negociação Binance no final de outubro.

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