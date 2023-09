A- A+

biografia As revelações da biografia de Elon Musk: antipatia a Trump, parto de Grimes exposto, medo do pai Livro lançado no Brasil expõe desilusão do homem mais rico do mundo com a política e seus conflitos com a ex-mulher e funcionários do X

Uma nova biografia de Elon Musk retrata o empresário bilionário como uma figura complexa e atormentada, cujo brilho é muitas vezes ofuscado por sua inabilidade no plano das relações interpessoais – sua dificuldade com as esposas, os filhos e aqueles em quem confiou para ajudar a desenvolver negócios de exploração espacial e de carros elétricos que o tornaram o homem mais rico da Terra.

O livro, que está sendo lançado no Brasil pela Intrínseca, foi escrito por Walter Isaacson, jornalista especializado em biografias que já narrou a vida de Steve Jobs, de Albert Einstein, de Leonardo da Vinci e de Benjamin Franklin.

O The New York Times destacou algumas das revelações incluídas na obra. Veja abaixo:

Perseguição a funcionários do X (ex-Twitter)

Musk comprou o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões, depois de uma oferta surpreendente pela empresa, e, em seguida, uma aparente relutância em levar o negócio adiante. Isaacson escreve que, depois de adquirir o Twitter, Musk e seus assessores vasculharam as comunicações internas e as postagens nas mídias sociais de seus funcionários, procurando indícios de deslealdade. Os "mosqueteiros", como eram conhecidos os fiéis a Musk dentro do Twitter, pesquisaram os arquivos do Slack do Twitter em busca de palavras-chave que incluíssem "Elon" e demitiram dezenas de funcionários que tinham feito comentários sarcásticos sobre o empresário.

Medo do pai

A família extensa de Musk tem sido fonte de conforto em meio à frequente turbulência de seus interesses comerciais que abrangem toda a indústria, escreve Isaacson. Mas o relacionamento com o pai, Errol, é uma fonte de trauma que permanece com ele.

O pai de Musk é descrito como abusivo, emocional e fisicamente, e se refere aos negros de forma depreciativa em algumas passagens. Referindo-se à ocasião em que Musk, em 2016, concordou em se encontrar com o pai, de quem estava afastado, um amigo contou a Isaacson: "Foi a única vez que vi as mãos de Elon tremendo." Isaacson escreve: "Existem certas pessoas que ocupam um espaço demoníaco na cabeça de Musk. Elas o provocam, deixam-no sombrio e despertam uma raiva fria. Seu pai é o número um."

Parto exposto

Enquanto a cantora e compositora Grimes, também conhecida como Claire Boucher, estava dando à luz seu filho X em maio de 2020, Musk tirou uma foto do parto e a compartilhou com seus amigos e familiares, incluindo o pai e os irmãos dela. Grimes ficou compreensivelmente horrorizada e se esforçou para que a foto fosse excluída. "Ele simplesmente não entendia por que eu estava chateada", ela disse a Isaacson.

Política e Trump

A posição política de Musk desafia uma categorização simples. Apesar de seus ataques aos críticos liberais, de seus discursos contra os democratas progressistas (hoje conhecidos como wokes, ou "despertos", em português) e de sua promoção ocasional de teorias conspiratórias da extrema-direita, ele é retratado mais como um desiludido com a tendência esquerdista do Partido Democrata do que como fã dos republicanos.

Musk afirma repetidamente não ser admirador do ex-presidente Donald Trump, declarando ao seu biógrafo: "Não sou fã de Trump. Ele é perturbador." Isaacson escreve que Musk nutre "profundo desdém" pelo ex-presidente, "que ele considera um vigarista" e parece, segundo Musk, "meio maluco".

Mas ele também não apoia Joe Biden, embora diga a Isaacson que teria votado nele em 2020 se tivesse votado. (Ele decidiu não votar porque estava registrado na Califórnia e considerou isso um desperdício, já que o estado não era competitivo na eleição presidencial.) Musk descreve um encontro com Biden há alguns anos, no qual não ficou impressionado. "Quando ele era vice-presidente, fomos almoçar em San Francisco. Ele ficou falando durante uma hora e foi muito chato, como aquelas bonecas nas quais você dá corda e dizem as mesmas frases sem sentido repetidamente."

Preocupação com inteligência artificial

Musk há muito tempo se preocupa com a inteligência artificial (IA), que considera uma potencial ameaça à existência. Foi cofundador da OpenAI antes de romper os laços com a organização, em 2018, e recentemente anunciou que estava formando uma empresa rival de IA, a X.AI.

A decisão de Musk de fundar a X.AI foi em parte motivada pela preocupação com a subpopulação. (É pai de dez filhos.) "Ele observou que a quantidade de inteligência humana estava se estabilizando porque as pessoas não estavam tendo filhos suficientes. Enquanto isso, a quantidade de inteligência computacional estava aumentando exponencialmente", escreve Isaacson. Musk acreditava que, "em algum momento, a capacidade intelectual biológica seria superada pelo poder intelectual digital".

Musk deu aos primeiros funcionários da X.AI três objetivos: criar um chatbot de IA capaz de escrever códigos, outro treinado para ser politicamente neutro e uma inteligência artificial que pudesse raciocinar e buscar a verdade. "Você deve ser capaz de atribuir grandes tarefas, como 'construa um motor de foguete melhor'", contou Musk a Isaacson.

Modo de sobrevivência na Tesla

Há anos, a Tesla é o negócio de maior destaque no portfólio de empresas de Musk, servindo como fonte constante de orgulho e estresse.

As dificuldades iniciais da empresa contribuíram para um período longo e difícil para Musk, que o impactou física e mentalmente, afirmou ele a Isaacson em uma entrevista em 2021: "Você não pode estar em luta constante pela sobrevivência, sempre no modo adrenalina, sem que isso o machuque." Mas também reconheceu que encontrara um propósito sob pressão: "Quando você não está mais em modo de sobrevivência ou morte, não é tão fácil se motivar todo dia."

Mesmo quando alcançou sucesso, a empresa atraiu críticos na forma de vendedores a descoberto que apostaram contra as ações da Tesla. Essa prática atingiu um pico em 2018, quando a Tesla lutava para cumprir as metas de produção, enfurecendo Musk, que chamou tais vendedores de "sanguessugas no pescoço dos negócios". Mas reconheceu que alguns desses negociantes também tinham coletado uma imagem impressionantemente precisa da empresa a partir de informações internas e até mesmo de drones que sobrevoavam a fábrica da Tesla: "O grau de informação interna que eles tinham era insano."

As dificuldades e os problemas de produção na Tesla e na SpaceX, empresa de exploração espacial, também aprimoraram a filosofia de Musk, que ele destilou em uma abordagem de cinco etapas a que chamou "algoritmo" e que invocava repetidamente para os funcionários. Esta envolvia, em ordem: questionar requisitos, excluir peças ou processos, simplificar e otimizar, acelerar processos e, por fim, automatizar. "Eu me tornei um disco arranhado em relação ao algoritmo", disse Musk a Isaacson.

SpaceX

Musk criou a SpaceX para ajudar a humanidade a se tornar uma espécie multiplanetária. O sucesso da empresa até agora é um crédito à sua disposição em aceitar riscos, às vezes com sucesso, às vezes não.

Para efetuar voos interplanetários no futuro, a SpaceX precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro no presente. Assim, em 2015, Musk anunciou o Starlink, buscando entrar no lucrativo mercado de fornecimento de serviços de internet, nesse caso mediante uma constelação de satélites de órbita baixa. O serviço se tornou vital para pessoas em zonas de guerra e ajudou os militares ucranianos a se defender da invasão russa. Mas Musk também foi criticado por não permitir que a Ucrânia usasse o serviço para lançar um ataque de drones a uma base naval russa no ano passado, temendo que isso provocasse uma grande escalada na guerra. "Não queríamos fazer parte disso", afirmou Musk.

Em 2021, pela primeira vez a SpaceX foi bem-sucedida em colocar uma tripulação em órbita sem astronautas profissionais a bordo. Depois disso, Musk refletiu sobre o papel que ele e sua empresa desempenharam no avanço da exploração espacial: "Construir carros elétricos para o mercado de massa era inevitável. Isso teria acontecido sem mim. Mas se tornar uma civilização espacial não é inevitável. Esse voo foi um ótimo exemplo de como o progresso requer a ação humana."

