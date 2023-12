A- A+

Recife Às vésperas do Natal, Prefeitura do Recife entrega habitacionais a 600 famílias Com entrega dos habitacionais Encanta Moça I e II, famílias vão viver Natal debaixo de um teto digno

Cerca de 600 famílias que viviam em situação de vulnerabilidade – como palafitas e áreas não edificáveis - vão ter um motivo a mais para comemorar o Natal. É que foram entregues, na manhã desta quinta-feira (21), os conjuntos habitacionais I e II do Encanta Moça, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. A inauguração foi feita pelo prefeito da cidade, João Campos (PSB). Ele entregou as chaves, pessoalmente, aos novos moradores.

As famílias foram cadastradas previamente num sistema da Prefeitura e passaram por uma avaliação da Caixa Econômica Federal, que averiguou o perfil delas para confirmar se estariam aptas e dentro dos critérios do programa Minha Casa Minha Vida.

A Prefeitura do Recife preparou ainda caminhão de mudança para as famílias e cada apartamento vai ter o símbolo que traduz a época natalina: a árvore de Natal e pisca-pisca, o que dá um sentido a mais para esse momento de conquista dessas famílias.

Dimensões

Cada lado tem cerca de 300 unidades divididas em sete blocos de 60 e um de 20. Os apartamentos têm área construída de 44,5m², com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Os moradores vão contar ainda com um parque infantil e área de lazer.

Com o sorteio dos beneficiários já feito, nenhuma pessoa vai precisar arcar com custos que garantam o direito de ocupar os apartamentos, uma vez que os títulos de propriedade já foram entregues na última terça-feira (19).





Terreno foi doado em 2013

O terreno onde foram construídos os blocos I e II do conjunto habitacional Encanta Moça foi desapropriado pelo Governo do Estado, em 2013, na gestão de Eduardo Campos, e cedido ao município do Recife, que, posteriormente, doou os lotes de terra ao Governo Federal. O terreno fica às margens da Via Mangue. A Prefeitura do Recife investiu nessa área R$ 223,2 milhões.

O habitacional está próximo de outro grande e importante empreendimento a ser entregue pela gestão de João Campos: o Parque Eduardo Campos, que promete ser o maior da capital pernambucana; o Compaz do Pina; a Upinha 24h; e a Creche-Escola Arthur Lula da Silva.

