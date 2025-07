A- A+

tarifaço Às vésperas do tarifaço, aeroporto de Guarulhos tem aumento de envio de cargas para os EUA Taxa de 50% aplicada sobre produtos brasileiros entra em vigor na próxima sexta-feira

O aeroporto internacional de Guarulhos (GRU) registrou um aumento "expressivo" nos envios e pedidos de agendamento para despacho de cargas com destino aos Estados Unidos desde a última sexta-feira.

A movimentação ocorre às vésperas da entrada em vigor, na próxima sexta, da tarifa de 50% anunciada pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

Atualmente, cerca de 20% das exportações do terminal de cargas de GRU, o maior aeroporto do país, têm os EUA como destino. Entre os principais produtos enviados estão calçados, materiais de construção e carne enlatada, com origem em regiões como Franca (SP), Bahia e Espírito Santo.

Diante do crescimento da demanda, o aeroporto tem orientado empresas e despachantes a confirmarem previamente a reserva de voos com as companhias aéreas antes de encaminharem os carregamentos ao terminal.

A recomendação é que cargas sem reserva ou com embarque previsto para mais de 48 horas após a chegada ao terminal não sejam levadas ao armazém de exportação.

Já o aeroporto de Viracopos, localizado na cidade de Campinas (SP), disse apenas estar acompanhando movimentações, mas não houve mudanças no fluxo de envios.

Houve apenas o caso pontual de uma empresa que, na sexta, antecipou o envio de mercadorias por aeronaves para reduzir o tempo de entrega previsto originalmente por navio.

Procurada, a Latam disse não ter notado mudanças no planejamento de entregas, enquanto a Gol respondeu que não envia carregamentos para os Estados Unidos. O Globo aguarda retorno da Azul.

