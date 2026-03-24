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INSS Pagamentos do INSS de março começam nesta quarta-feira (25) Calendário segue o número final do benefício e é dividido conforme o valor recebido pelos segurados

Os pagamentos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de março começam nesta quarta-feira (25). O cronograma segue o número final do benefício do segurado, desconsiderando o dígito verificador após o hífen.

Na prática, o calendário é organizado a partir desse número. Por exemplo, em um benefício com final 0104-7, o dígito considerado é o 4. É com base nessa numeração que a autarquia define as datas de pagamento ao longo do período.

Os depósitos são divididos em dois calendários distintos, conforme o valor recebido pelo beneficiário. Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam já no dia 25 de março e seguem de forma escalonada.

Confira a tabela de pagamentos dos benefícios 2026:

Calendário de pagamentos de benefícios 2026/Foto: INSS/Divulgação Calendário de pagamentos de benefícios 2026/Foto: INSS/Divulgação

Já os segurados que recebem valores acima do piso nacional terão os repasses iniciados a partir do dia 1º de abril, seguindo um cronograma próprio.

Para consultar o número do benefício, o segurado pode verificar diretamente no cartão do INSS ou acessar os canais oficiais da instituição. Entre as opções disponíveis estão o site e o aplicativo Meu INSS, onde é possível acessar o extrato de pagamento e conferir os dados completos.

Outra alternativa é entrar em contato com a central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e oferece atendimento para consultas e orientações sobre benefícios.

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