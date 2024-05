Asfalto BR promove curso de Laboratório de Concreto Asfáltico no Recife

A- A+

Engenheiros e técnicos de Recife e região que desejam aprimorar suas habilidades na área de Concreto Asfáltico podem se inscrever no curso promovido pela Asfalto BR que acontece a partir desta terça-feira (21), com duração de três dias no Laboratório da Geosond, bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

A formação engloba dos fundamentos teóricos às práticas avançadas de laboratório e é essencial para quem busca excelência em pavimentação asfáltica. Os participantes terão a chance de aprofundar seus conhecimentos sobre a atualização da DNIT ES 031, o controle tecnológico e o método de Dosagem.

Com vagas limitadas, as inscrições custam R$ 900, podendo ser feita através deste link. As aulas acontecem das 8h30 às 17h30 nos dias 21, 22 e 23 de maio. Mais informações estão disponíveis através do WhatsApp: (41) 99553-6110.

Segundo o consultor Edson Andrade, o curso é uma excelente oportunidade para os municípios investirem em seus profissionais. “Equipes técnicas atualizadas podem ajudar a evitar erros e retrabalhos, resultando em economia de recursos financeiros e materiais para as prefeituras. Destacamos também que a atualização constante dos conhecimentos técnicos permite que estejam em conformidade com as regulamentações e normas vigentes, garantindo a segurança e a durabilidade das obras públicas", diz.

Ao todo, serão 16 horas de teoria e cálculos e 8 horas de práticas | Foto: Divulgação

Asfalto BR - treinamentos e serviços

A Asfalto BR busca aperfeiçoar a pesquisa e desenvolvimento em asfaltos na América Latina através de consultoria que gera sólidos resultados, cursos e treinamentos que já auxiliaram na formação de 500 profissionais e adicionalmente no preparo e certificação laboratorial.

Edson Andrade é especialista em Engenharia de Misturas Asfálticas pela Faculdade Única com 30 anos de experiência na área de pavimentação. Trabalhou no desenvolvimento de Agentes Rejuvenescedores de Asfaltos (ARs), Asfalto-Borracha e na Emulsão para Imprimação (EAI), pioneiros no país. Possui trabalhos publicados na área de pavimentação. Participou na formação de mais de 500 profissionais da área, pelo Instituto Pavimentar, Escola de Asfalto e Asfalto BR Treinamentos e Serviços, no Brasil e no exterior.





