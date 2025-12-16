A- A+

Varejo Aspa: balanço mostra força da cadeia de abastecimento e impacto de R$ 7 bi na economia de Pernambuco Dados do balanço de 2025 revelam impacto do setor na geração de empregos, no varejo e no desenvolvimento regional

Leia também

• O que as pessoas mais perguntam à Alexa ao redor do mundo? Amazon divulga balanço de 2025

• Fatia de celulares contrabandeados no Brasil recua, mas faturamento cresce, mostra balanço do setor

• Itaú ultrapassa Petrobras e se torna 2ª empresa mais valiosa do Brasil, horas antes do balanço

O balanço de 2025 apresentado pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (Aspa), nesta terça-feira (16) revela a dimensão do papel do setor na economia estadual. Juntos, os 222 agentes de distribuição associados à entidade e mais de 26 mil pequenos varejos em Pernambuco movimentam cerca de R$ 7 bilhões por ano, com geração de 160 mil empregos diretos e mais de 40 mil indiretos.

Os números reforçam Pernambuco como um dos polos mais dinâmicos e estratégicos da cadeia de abastecimento do país, em um ano marcado pelo aquecimento da economia e pela ampliação das atividades do setor. Segundo a Aspa, a capilaridade da distribuição é um dos principais diferenciais do modelo pernambucano, especialmente pela forte presença de pequenos e médios varejos em todas as regiões do estado.

À frente da entidade, o presidente Inácio Miranda Júnior avalia que o desempenho do setor está diretamente ligado à articulação entre indústria, distribuição e varejo. “A potência desse mercado está na união da cadeia de abastecimento. O objetivo é garantir sustentação ao varejo por meio do acesso a boas práticas, informações estratégicas de gestão e iniciativas que gerem impacto local, faturamento e empregabilidade”, afirma.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, destacou o papel do pequeno e do microempreendedor na geração de empregos e ressaltou a importância do varejo na dinâmica econômica e social do estado. Segundo ela, é esse segmento que sustenta grande parte dos postos de trabalho e mantém a economia girando, especialmente nos bairros e comunidades.

Priscila Krause afirmou que Pernambuco vive um momento diferente e citou dados recentes do Ministério da Saúde para ilustrar esse cenário. De acordo com a vice-governadora, entre 2022 e 2024, o estado registrou uma redução de 29% nas internações hospitalares por subnutrição, resultado que, segundo ela, reflete diretamente o combate à fome e a melhora no acesso à alimentação.

“Isso significa que as pessoas estão comendo mais e melhor. E, para isso acontecer, elas chegam primeiro aos estabelecimentos de vocês, que estão ali na esquina, na comunidade, conhecem o freguês pelo nome e fazem essa economia girar”, afirmou.

Priscila Krause também mencionou políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade, como o programa Mães de Pernambuco, que complementa o Bolsa Família. Segundo ela, o benefício atende cerca de 100 mil mulheres com filhos de até seis anos, na primeira infância, e tem reflexo imediato no consumo básico. “A primeira coisa que essas mães fazem com esse dinheirinho a mais é comprar comida, a mistura, o iogurte, itens que muitas vezes ainda são considerados artigos de luxo para essas famílias”, afirmou, destacando que esse movimento impacta diretamente o dia a dia do comércio local.

Além da atuação institucional, a Aspa manteve em 2025 um calendário intenso de eventos e projetos voltados ao fortalecimento do ambiente de negócios. Entre eles estão o programa Seja Pernambuco, a feira Super Mix, realizada em parceria com a Insight Feiras e Negócios, e o Encontro Anual da Aspa, iniciativas que buscam ampliar a competitividade regional e estimular novos negócios. Na ocasião, foi anunciado o Prêmio Aspa de Jornalismo para 2026.

Programas

No campo social e educacional, a entidade também apresentou resultados expressivos. O Concurso Ler Bem, em sua 15ª edição, contabilizou 185 mil inscrições de estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental I, alcançando 5.100 escolas em 99,5% dos municípios pernambucanos, incluindo Fernando de Noronha. Já o Concurso Contar Bem, na 4ª edição, registrou 6,2 mil inscrições, envolvendo 310 escolas de 39 cidades.

Entre os destaques da associação está o programa Seja Pernambuco, criado para valorizar o varejo de bairro. Em seu primeiro ano completo de execução, a iniciativa alcançou 672 lojas em 116 cidades, com a entrega de nove caminhões de prêmios aos consumidores.

Em parceria com o Sebrae-PE, o projeto ganhou uma nova etapa em 2025 com o Seja Pernambuco Retrofit – Varejo de Alimentos, que reinaugurou 11 minimercados da Região Metropolitana do Recife após intervenções voltadas à modernização da gestão e dos espaços. Para 2026, a previsão é alcançar mais 49 estabelecimentos, sem custos para os empreendedores.

Outro destaque foi a 19ª edição da Super Mix, considerada a maior feira de varejo do Norte e Nordeste. O evento reuniu cerca de 32 mil visitantes, mais de 1.500 marcas expositoras e gerou aproximadamente R$ 900 milhões em novos negócios.

A atuação da Aspa também se apoia em articulações nacionais, como a parceria com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), que fortalece a representatividade do setor em diferentes esferas e consolida Pernambuco como um polo logístico estratégico para a região.

Dados nacionais corroboram esse cenário. De acordo com a Pesquisa Anual de Comércio (PAC), de 2022, feita pelo IBGE, o varejo de alimentos de pequeno e médio porte emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, número cinco vezes superior ao das grandes redes varejistas.

Em Pernambuco, estima-se que a cadeia de abastecimento seja responsável por cerca de 200 mil postos de trabalho, com papel fundamental na geração de renda, especialmente no interior do estado.

Fundada em 1983, a Aspa acumula mais de quatro décadas de atuação e se consolidou como um dos principais pilares da cadeia produtiva regional, conectando distribuição, indústria, logística e varejo e contribuindo diretamente para a modernização do setor e o fortalecimento da economia pernambucana.

Veja também