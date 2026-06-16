ASPA investe R$ 2 milhões e amplia alcance do programa Seja Pernambuco

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A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) anunciou um investimento de R$ 2 milhões para ampliar as ações do programa Seja Pernambuco, iniciativa voltada ao fortalecimento do pequeno e médio varejo de alimentos no estado. Prestes a completar dois anos, o projeto já reúne 662 estabelecimentos em 116 municípios pernambucanos.

O programa atua na modernização de minimercados e mercadinhos, na promoção de campanhas de incentivo ao consumo e na realização de encontros de negócios que aproximam indústrias, distribuidores e comerciantes. A proposta é fortalecer a cadeia de abastecimento, estimular a economia local e ampliar a competitividade do setor.

Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda, o Seja Pernambuco se consolidou como um movimento de valorização do comércio de bairro e de integração entre os diversos elos da cadeia produtiva. A expectativa é que o novo aporte fortaleça ainda mais o ambiente de negócios e gere novas oportunidades para empreendedores em todo o estado.

Parte do investimento será destinada à campanha promocional “Seja Pernambuco – Acelerou com Muuuito Mais Prêmios”, que distribuirá ao longo de 2026 seis caminhões de prêmios, incluindo motos e eletrodomésticos, além de um Jeep Renegade 0 km sorteado no encerramento da ação.

Além das campanhas promocionais, o programa conta com outras frentes de atuação. Uma delas é o Seja Pernambuco Retrofit – Varejo de Alimentos, realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco, que oferece consultorias e melhorias estruturais para pequenos estabelecimentos comerciais. O primeiro ciclo da iniciativa deverá ser concluído com 34 lojas revitalizadas.

Outro destaque é o Encontro de Negócios Seja Pernambuco, lançado neste ano para incentivar conexões comerciais, networking e troca de experiências entre representantes da indústria, distribuidores e varejistas.

De acordo com a coordenadora do programa, Paula Valéria, o fortalecimento dos mercados de bairro gera impactos positivos em toda a cadeia de abastecimento e beneficia diretamente os consumidores, que passam a contar com mais opções, melhores condições de compra e participação em campanhas promocionais.

Dados do setor apontam que a cadeia de abastecimento ligada ao varejo pernambucano movimenta cerca de R$ 7 bilhões por ano e responde por aproximadamente 200 mil empregos no estado, consolidando sua relevância para a economia regional.

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