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Investimentos ASPA investe R$ 2 milhões e amplia projeto que fortalece o varejo alimentar em Pernambuco Seja Pernambuco já reúne 662 lojas em 116 municípios e amplia ações em 2026

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) anunciou um investimento de R$ 2 milhões para ampliar as ações do projeto Seja Pernambuco, iniciativa voltada ao fortalecimento do pequeno e médio varejo alimentar no estado. Prestes a completar dois anos, o programa já alcança 662 estabelecimentos distribuídos em 116 municípios pernambucanos e se consolida como uma das principais iniciativas privadas de incentivo à cadeia de abastecimento local.

Criado para estimular o desenvolvimento dos mercados de bairro, o projeto atua em diferentes frentes, incluindo campanhas promocionais, modernização de estabelecimentos e promoção de encontros de negócios entre indústria, distribuidores e varejistas.

Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda, o programa evoluiu para além das ações promocionais e passou a desempenhar um papel estratégico no fortalecimento da economia regional.

“O Seja Pernambuco evoluiu para um grande movimento econômico de valorização do comércio local e de união da cadeia de abastecimento pernambucana, envolvendo indústria, distribuidoras e varejistas. Estamos fortalecendo os pequenos e médios mercados, estimulando negócios e criando um ambiente mais competitivo e sustentável para quem gera emprego e movimenta o comércio nos bairros do nosso estado”, afirmou.

Parte do investimento será destinada à campanha promocional “Seja Pernambuco – Acelerou com Muuuito Mais Prêmios”, que irá distribuir seis caminhões de prêmios ao longo de 2026, incluindo motos e eletrodomésticos em sorteios bimestrais. No encerramento da campanha, os participantes concorrerão a um Jeep Renegade zero quilômetro.

A proposta é estimular o consumo nos estabelecimentos participantes e manter a circulação de recursos dentro das próprias comunidades.

Para participar, os consumidores devem cadastrar no site oficial da campanha os cupons fiscais de compras realizadas nas lojas credenciadas. A cada R$ 25 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer aos sorteios.

Modernização

Além das campanhas promocionais, o Seja Pernambuco atua por meio do programa Retrofit – Varejo de Alimentos, realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco.

A iniciativa oferece consultorias, melhorias estruturais, ações de marketing e estratégias para aumentar a eficiência operacional dos estabelecimentos. O primeiro ciclo do programa deverá ser concluído em agosto de 2026 com 34 lojas reformadas e reinauguradas.

Outro braço do projeto é o Encontro de Negócios Seja Pernambuco, lançado este ano para aproximar indústrias, distribuidores e pequenos varejistas, promovendo networking, troca de experiências e oportunidades comerciais.

Impacto econômico

A coordenadora do Seja Pernambuco, Paula Valéria, destaca que os benefícios do programa se estendem por toda a cadeia produtiva.

“Quando fortalecemos os mercados de bairro, fortalecemos toda a cadeia de abastecimento, o varejo, os agentes de distribuição e as indústrias. E o grande ganhador é o consumidor, com preços melhores e com a oportunidade de ganhar prêmios com suas compras de rotina”, ressaltou.

Dados do setor apontam que os mais de 100 agentes de distribuição e os cerca de 26 mil pequenos negócios do varejo pernambucano geram aproximadamente 160 mil empregos diretos e mais de 40 mil indiretos, movimentando cerca de R$ 7 bilhões por ano.

Em Pernambuco, a cadeia de abastecimento ligada ao varejo alimentar reúne cerca de 200 mil empregos, com forte presença nos municípios do interior.

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