Assaí anuncia parceria para venda de produtos no Mercado Livre

A rede de atacarejo Assaí anunciou nesta quinta-feira (12) uma parceria com o Mercado Livre para a venda de produtos na plataforma gigante de marketplace. O acordo prevê uma operação entre as duas companhias no modelo logístico de fulfillment , ou seja, o Assaí vai abastecer os centros de distribuição do Mercado Livre, que assume a armazenagem, separação, preparação dos pedidos e entrega aos consumidores que comprarem os produtos no marketplace.

Os termos e detalhes financeiros da parceria não foram divulgados.

Segundo a empresa, a previsão é que as vendas comecem no segundo trimestre desse ano, primeiro na região Sudeste. A expectativa é que o modelo seja ampliado para o restante do país até o fim de 2026.

O mix inicial de produtos do Assaí disponíveis no Mercado Livre deve começar por itens não perecíveis que são muito buscados pelos consumidores e de maior preço dentro de categorias como mercearia seca, limpeza, bebidas e itens selecionados não alimentares.

Além disso, a parceria ainda prevê que as 312 lojas da varejista utilizem ao marketplace para compra de suprimentos e insumos operacionais.

Farmácia própria

A parceria foi anunciada durante a divulgação dos resultados do Assaí em 2025. A empresa registrou receita de R$ 22,8 bilhões no quarto trimestre, uma variação de 0,9% na comparação com o mesmo período de 2024. Para analistas, a pressão tem a ver com o cenário macroeconômico, de deflação em diferentes alimentos e endividamento das famílias.

A rede de atacarejo também anunciou a abertura de farmácias dentro de 93 lojas. O projeto-piloto já começa neste primeiro semestre, e conta com espaço dedicado ao segmento fitness, com produtos como creatina, whey protein e alimentos proteicos.

