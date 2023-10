Assespro PE/PB lança 1ª edição de projeto volta para mulheres no REC'n'Play

A- A+

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB) lança, na quinta-feira (18) a 1ª edição do Tech Woman 2023, um evento de tecnologia exclusivo para todas as pessoas que se reconheçam mulheres. O lançamento, que acontece dentro da programação oficial do Festival Rec n' Play, ocorre das 14h às 15h, na Livraria Jaqueira.

Conforme declarações da Associação, o Tech Woman tem como objetivo aprimorar o conhecimento das mulheres que já estão no mercado tech.

“Também queremos abrir um mundo de possibilidades para as que querem e desejam fazer uma transição de carreira. Além disso, o evento será bastante inclusivo. Daremos condições de entrada, creche e alimentação para que mulheres em vulnerabilidade social também possam usufruir e construir conhecimento”, explica a empresária Laís Xavier, presidente da Assespro PE/PB.

Para marcar o lançamento, a associação de tecnologia promove uma palestra especial com a presença de Silvia Coelho, uma paranaense de 49 anos, mãe de dois, mestra e graduada em Engenharia Elétrica, que, após quase 10 anos de pausa na carreira, decidiu retornar ao mercado de tecnologia.

Em 2017, ela acriou a empresa “Elas Programam”, desenvolvida para engajar talentos femininos em tecnologia e fortalecer marcas empregadoras que buscam investir no potencial das mulheres. Laís Xavier será a mediadora da conversa. Hoje o projeto conta com uma forte comunidade de mais de 100 mil pessoas em diversos canais digitais.

Logo após o lançamento, serão iniciadas as inscrições online para a 1ª edição do Tech Woman, que é inspirado no evento Mulher Tech Sim Senhor, com oito edições de sucesso realizadas na Paraíba.

O Tech Woman será realizado no dia 25 de novembro, no Armazém Catorze. Entre os apoiadores da iniciativa estão a Abes, Asa Branca, CBN Recife, Comunidade Manguez.AL, Federação Assespro, Porto Digital, Seprope e Softex Pernambuco. Já entre os patrocinadores: Adepe/Governo de Pernambuco, B3, Copergás, Excelsior Seguros, Fitec, Incognia, Izi Spaces, OAB – PE, Peixe 30, Porto Digital, SDECTI - Prefeitura do Recife, Seprope e Softex Pernambuco.

Mercado de trabalho e privacidade de dados também estão na programação

Além do lançamento do Tech Woman, a Assespro PE/PB participa do Festival com mais três atividades ligadas ao setor tecnológico, com temas que passam por mais empreendedorismo feminino, mercado de trabalho e privacidade de dados

Assim, também na quinta-feira (19), às 15h, na sala 2 (1º andar) da Cesar School Brum, a Assespro PE/PB promove a palestra “Qual Será Sua Aventura Econômica?”. Nela, apesar da geração anterior jogar games como “Jogo da Vida” e “Banco Imobiliário”, a proposta é discutir possíveis planos de carreira tendo como base o jogo Dungeons and Dragons, adotando analogias sobre as difíceis decisões na hora de seguir uma vocação. Correr para a segurança de uma profissão tradicional ou se aventurar nas novas tecnologias? Empreender ou seguir uma carreira e planejar a aposentadoria?

Tudo isso será debatido na atividade, que tem como convidada a jornalista e especialista em economia, com mais de 20 anos de carreira, Gabriela Valente. Ela, que é ex-chefe da comunicação do Ministério da Economia, atua como head de comunicação da RECRUT.AI e é criadora do B-POP, veículo especializado em economia para a geração Z. Laís Xavier será a mediadora da conversa.

A Assespro PE/PB ainda promove, também no dia 19 de outubro, às 17h45, na Livraria Jaqueira, a palestra “Equidade Salarial: Agora é lei. Só Agora?”. A atividade oferece um papo sobre mulheres no mercado de trabalho e os impactos da nova lei. Para falar sobre o assunto, Ana Luisa Winckler, diretora de Gestão de Talentos e Estratégia para Recursos Humanos, e a jurista Antonella Galindo, a primeira mulher trans cogitada para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF). Laís Xavier, mais uma vez, será a mediadora.

No dia seguinte, 20 de outubro, às 12h, também na Livraria Jaqueira, acontece o último evento assinado pela Assespro PE/PB dentro do Rec n' Play, Trata-se do painel sobre Privacidade de Dados (LGPD). A proposta da atividade é contextualizar a importância da proteção de dados pessoais, princípios e finalidades da LGPD.

“O painel também abordará os riscos de incidentes de segurança com dados pessoais, a importância da segurança da informação, a atuação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e a fiscalização e punição decorrente da inobservância à LGPD”, adianta Laís Xavier, que também será mediadora da conversa.

Na oportunidade, será lançado ainda o curso Data Protect Officer (DPO), realizado pela Assespro PE/PB. A certificação para DPO oferecida pela instituição de tecnologia foi projetada para capacitar profissionais para a implementação de planos de ação e de conformidade relativos às exigências previstas na LGPD.

Uma das convidadas especiais do painel é Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco, que também atua como presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil e é sócia titular da Queiroz Cavalcanti, sendo ainda desembargadora substituta do Tribunal Marítimo e professora da UFPE. A presença de Ingrid no painel marca a oficialização e celebração da parceria institucional firmada pela Assespro PE/PB e pela OAB Pernambuco.

Também presente para debater o assunto, Ana Paula Canto, advogada com atuação em Direito Digital e proteção de dados. Ela, que é coautora, coordenadora e idealizadora de diversas obras jurídicas publicadas, muitas delas relacionadas ao tema privacidade e proteção de dados, também é cofundadora do curso “LGPD Learning Edutech Co.”, da plataforma “Cadê meu dado?”.

Nairane Farias Rabelo Leitão, diretora do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, também participa do painel.

Veja também

Conta de energia elétrica Aquicultores e irrigantes de Pernambuco podem perder desconto de até 73% na conta de energia