A- A+

carros Assinatura de veículos ganha espaço, com disparada de seguro e IPVA; veja o que vale mais a pena Dados do setor apontam crescente demanda pelo serviço nos últimos anos: o tamanho da frota passou de 80 mil veículos, em 2020, para 110 mil, em outubro de 2022

Manter e comprar um veículo se tornaram sonhos difíceis para os brasileiros. Com os seguros mais caros — as apólices subiram 32% no ano passado, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE — e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais pesado no bolso em 2023, serviços de assinaturas de veículos vêm ganhando espaço entre os consumidores. A modalidade, recente no mercado, tem se expandido nas locadoras, mas a escolha desse aluguel de longo prazo deve levar em conta o perfil de uso.

Dados do setor apontam uma crescente demanda pelo serviço nos últimos anos — o tamanho da frota passou de 80 mil veículos, em 2020, para 110 mil, em outubro de 2022, último balanço disponível. O número, compilado pela Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla), representa 11% da frota total das locadoras do país.

Na pandemia, empresas e famílias que se desfizeram dos carros para ter recursos, quando tentaram “recomprar”, enfrentaram restrições de crédito. Foi a oportunidade de “descobrirem” as locadoras, diz Daniel Bittencourt, diretor da Abla no Rio, que destaca o foco em pessoas físicas, lembrando que há também procura de empresas.

Popular entre os mais jovens

O perfil dos clientes varia. Na Unidas Livre, homens acima dos 30 anos são maioria — o que também prevalece na Flua!. Na Localiza Meoo, quase 80% são homens de 36 a 45 anos, com renda acima de dez salários mínimos (R$ 13.020) e moradores das regiões Sul e Sudeste. Na Renault On Demand, são jovens entre 35 e 40 anos, enquanto a maioria dos clientes da Movida tem de 20 a 35. Na UseCar, 70% são homens de 35 a 40 anos.

Fala-se muito que a preferência pelo uso em detrimento da posse é da geração Z, mas a maioria dos clientes é da geração X. Já tiveram a dor de ter um carro próprio e agora querem o equilíbrio entre comodidade e mobilidade, diz Glauco Zebral, diretor da Meoo.

Essa visão de mercado é endossada por Felipe Zogbi, vice-presidente comercial de longo prazo da Movida. Ele explica que o principal perfil de quem procura a locadora para esse tipo de serviço é de quem teve o acesso a crédito para financiamento negado ou de quem prefere abrir mão do carro próprio, investir o dinheiro e usar os rendimentos para quitar parte da mensalidade.

Os carros mais buscados são os econômicos e SUVs, como o Volkswagen Polo, Fiat Argo e Mobi, Renault Kwid e Duster, Jeep Compass e Renegade e Volkswagen T-Cross. E locadoras antigas no mercado dedicam uma parcela considerável da frota para o serviço — na UseCar, chega a 40%.

Recentes estudos mostram que o total de assinaturas deve mais do que triplicar nos próximos anos e que assinar um carro custa, em média, 40% menos do que comprá-lo via financiamento e 20% menos do que adquiri-lo à vista, considerando custos de seguro, manutenção, impostos e depreciação, diz Glauco Zebral, diretor da Meoo.

Foco em outros consumidores

Para atender aos orçamentos mais apertados, cresce também o mercado de locadoras voltadas para veículos usados, com expansão da frota de seminovos, avalia Daniel Bittencourt, da Abla. Ele acredita que esse segmento será uma tendência para 2023, com foco nos consumidores das classes C e D.

Da mesma forma que você tem o público que busca os seminovos para compra, as locadoras estão se moldando para oferecer seminovos nos planos por assinatura, analisa.

Há ainda oportunidades para quem, de olho em preços mais vantajosos, opta por modelos seminovos. Esse é o caso da Carflip, start-up criada em 2021 para atender pessoas que tiveram o processo de obtenção de crédito negado no sistema financeiro tradicional.

Funciona assim: a empresa oferece serviços de aluguel de seminovos com até oito anos de uso em contratos que variam de 12 a 24 meses. Caso o cliente queira comprar o veículo depois, a Carflip oferece desconto de cerca de 8% no modelo, em comparação com o valor de mercado. Em algumas das locadoras, há ainda condições especiais para a assinatura de veículos para motoristas de aplicativo.

Assinatura é mais vantajosa para o bolso

Prática, a assinatura também pode ser vantajosa financeiramente. É o que mostram cálculos feitos pelo professor de Ciências Contábeis do Ibmec-RJ, Paulo Henrique Pêgas, a pedido do EXTRA. As simulações, com os menores valores para modelos disponíveis nos serviços Renault On Demand, Flua! e Localiza Meoo mostram que o aluguel pesa menos do que o financiamento. Para Pêgas, a assinatura pode ser útil para quem não for rodar muito — motoristas que moram perto do trabalho ou estão em home office. Aponta também a vantagem da previsibilidade nas contas da família, por ter valor fixo.

Ele comparou o preço total da assinatura com o financiamento do mesmo modelo, considerando número e valor das parcelas iguais nos dois cenários, e juros de 2,2% ao mês no financiamento (média do mercado).

No caso do financiamento, ainda há pagamento de entrada equivalente à diferença entre o total financiado e o valor de mercado do veículo. Também entram na conta gastos com IPVA — com as alíquotas de 4% para carros flex — e seguro — também de 4%, segundo a média do mercado.

Pêgas reforça que "sempre vai ser mais caro ter o carro", por envolver custos com impostos e manutenção, muito mais recorrente em veículo próprio, com o tempo de uso. Por outro lado, há que se pesar a quilometragem para rodar por mês, pela assinatura — os planos variam de 500km a 4 mil km — e a crença sobre a compra do bem.

A assinatura pode ser útil para quem trabalhe em home office, modelo híbrido ou se desloque pouco para chegar ao trabalho. Em plano de 500km/mês, por exemplo, o limite de uso seria de 16km diários. Para quem gosta de viajar de carro, já não serve, analisa.

Outro elemento que deve ser considerado no caso da assinatura é a previsibilidade no orçamento familiar, aponta o professor. Como a maioria das locadoras tem uma cobertura total dos serviços, o cliente se preocuparia só com o pagamento da mensalidade. Já com o carro próprio, deve ter planejamento para custos imprevistos, como manutenção, consertos e até troca do veículo.

Por outro lado, quem opta pela compra do carro, apesar dos gastos e da desvalorização anual do bem, tem um patrimônio que pode ser transformado em dinheiro, em caso de venda, ainda que haja perda de valor com o passar do tempo.

Veja as condições:

Localiza Meoo

Na mensalidade estão incluídas manutenção preventiva e corretiva, gestão de reparo de avarias, reboque com cobertura nacional, assistência 24 horas, revisões e pagamento de emplacamento, tributos como o IPVA e outras taxas. O seguro também cobre danos a terceiros. A locadora também oferece um clube de vantagens para os clientes, com descontos em estabelecimentos e serviços.

Unidas Livre

Para assinar, é necessário que o cliente tenha carteira de habilitação "B" e um cartão de crédito válido. Na cobertura do contrato estão inclusas despesas de documentação, impostos, proteção total do veículo, além de despesas de manutenção programada. Só fica fora do contrato as manutenções e troca de peças por mau uso. O seguro inclui proteção total, incluindo roubo ou furto do veículo e danos, como os causados por eventos da natureza como alagamento, chuva de granizo e queda de árvores. Danos a terceiros também estão cobertos.

Renault On Demand

A assinatura inclui gastos com documentação, impostos, revisões, manutenções corretivas, assistência 24 horas, mobilidade reserva. O seguro da empresa cobre o cliente em caso de roubo, furto, acidentes e danos a terceiros. Com pagamentos extras, é possível cobrir até três mensalidades em caso de demissão, e o seguro franquia que isenta o cliente da franquia do seguro em casos de acionamento.

Flua!

A mensalidade cobre o pagamentos de seguro e IPVA, manutenções e assistência residencial. Além disso, o seguro conta com cobertura de danos a terceiros, perda total e outros sinistros e carro reserva (conforme contrato e valores de franquia estabelecidos).

Carflip

O valor da assinatura na locadora especializada em carros seminovos cobre seguro, manutenção, despachante e assistência 24 horas. Além disso, em cada mensalidade paga, o cliente acumula até 25% de cashback que pode ser utilizado para adquirir o veículo locado.

Movida

A mensalidade cobre seguro e manutenções preventiva e corretiva, que podem ser acionada de forma digital, nas plataformas da empresa.

UseCar

O valor da assinatura cobre manutenções previstas no manual da montadora, seguro, reparação de danos a terceiros e carro reserva ilimitado, entregue até 48 horas depois do pedido.

Veja também

pix Pix movimentou R$ 10,9 trilhões em 2022, mais que o dobro do registrado no ano anterior