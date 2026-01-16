Assinatura do acordo Mercosul-UE deve impulsionar agroindústria brasileira e diversificar parcerias

A- A+

Os blocos econômicos do Mercosul, composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, e da União Europeia assinam neste sábado (17), no Paraguai, um acordo comercial que tem o objetivo de ampliar e potencializar as relações econômicas entre a América do Sul e a Europa.



Após mais de duas décadas de negociações iniciadas em 1999, o tratado será formalizado para estabelecer uma zona de livre comércio que prevê a redução gradual de impostos de importação sobre a maioria dos produtos comercializados. O interesse é estimular o comércio multilateral e consolidar o Brasil como um parceiro estratégico para as 27 nações europeias.



O professor e economista Sandro Prado destaca que a construção desse "acordão" foi um processo complexo em razão dos muitos interesses envolvidos entre os países latino-americanos e os membros da União Europeia.

Segundo Prado, o foco agora será sobre os aspectos comerciais, tendo em vista um cenário global onde a imposição de barreiras tarifárias tem sido frequente.



“Basicamente o que foi sendo costurado durante todo esse tempo é que nós do Mercosul vamos eliminar as tarifas sobre cerca de 90% dos bens europeus em um período de aproximadamente 15 anos”, explicou Prado.





Por outro lado, a União Europeia também deverá eliminar as tarifas sobre cerca de 95% dos produtos sul-americanos em um prazo estimado de 12 anos. Para o Brasil, que detém a maior economia da região, os benefícios são vistos com otimismo. O setor da agroindústria, incluindo etanol, açúcar e café, aparece como um dos grandes protagonistas.



Prado ilustrou os ganhos ao citar o impacto positivo na fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, em Pernambuco, que exporta uva, manga e banana para o mercado europeu. “A tendência é que homeopaticamente esse produto vai barateando para o europeu, então ele vai comprar mais”, afirma o professor, mencionando que itens manufaturados, como calçados e aeronaves da Embraer, também ganharão competitividade.



Além do aumento nas exportações, o acordo trará mudanças diretas para o bolso do consumidor brasileiro. Com a queda gradual das tarifas, produtos europeus sofisticados, como vinhos, azeites, queijos e até automóveis, devem chegar ao mercado nacional com preços mais acessíveis, de acordo com a avaliação do economista.



Ele registrou, no entanto, que o tratado trouxe tensão entre agricultores da Europa e os governos, pelo temor da perda de competitividade frente aos produtos agropecuários brasileiros.

Com a assinatura do documento, deve haver um rearranjo na cadeia produtiva global, elevando a importância da União Europeia como destino das mercadorias brasileiras, que hoje tem como principais compradores a China e os Estados Unidos.

“O Brasil, por causa da sua dimensão territorial e da sua grande população, é realmente um dos mais beneficiados dos países que estarão dentro do Cone Sul”, avaliou Sandro Prado.

Veja também