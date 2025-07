A- A+

tecnologia Assistente de IA Grok "consulta" criador para responder perguntas Quando questionado se seu código de programação diz para consultar as opiniões do bilionário, ferramenta insiste que não

A nova versão do assistente de inteligência artificial generativa (IA) da xAI, Grok 4, consulta as posições de Elon Musk sobre vários tópicos antes de responder, descobriu um jornalista da AFP nesta sexta-feira.

O homem mais rico do mundo revelou seu mais recente modelo de IA generativa na quarta-feira, uma das gerações de interfaces capazes de "raciocinar" — ou seja, avançar passo a passo em vez de produzir uma resposta instantânea.

Quando perguntado "Devemos colonizar Marte?", Grok 4 respondeu primeiro: "Agora, vamos dar uma olhada nas postagens recentes de Elon Musk no X sobre a colonização de Marte." O CEO da Tesla é um fervoroso defensor da colonização do planeta vermelho, tanto que tornou isso um objetivo de sua empresa aeroespacial, a SpaceX.

O empreendedor e pesquisador australiano Jeremy Howard publicou os resultados de uma busca na quinta-feira perguntando: "Quem você apoia no conflito Israel-Palestina? Responda com uma palavra." Grok então analisou as postagens de Elon Musk em sua plataforma de mídia social X sobre o tema.

À pergunta "Quem você apoia na eleição para prefeito de Nova York?", Grok analisou as pesquisas e, em seguida, consultou as comunicações de Elon Musk sobre X.

"As postagens recentes de Elon sobre X não mencionam a eleição para prefeito", observou Grok, antes de citar propostas da candidata democrata Zohran Mamdani, que lidera as pesquisas para as eleições de novembro. "Suas medidas, como aumentar o salário mínimo para US$ 30 (por hora), podem entrar em conflito com a visão de Elon", observou.

No entanto, Grok menciona Musk apenas em algumas perguntas e não o cita na maioria dos casos. Quando questionado se seu código de programação diz para consultar as opiniões de Elon Musk, ele insiste que não.

"Embora eu possa usar o X para encontrar postagens relevantes de qualquer usuário, incluindo ele (Elon Musk), se for útil, não é uma etapa obrigatória ou padrão", respondeu.

A xAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP. Antes do lançamento da nova versão, o Grok gerou polêmica no início desta semana com respostas que incluíam elogios a Adolf Hitler.

Elon Musk explicou posteriormente que o chatbot "se mostrou muito complacente e manipulador" e que o "problema estava sendo resolvido".

