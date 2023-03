A- A+

38º Encontro Nacional da Abrasel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que 30% das empresas do setor estão em prejuízo Os resultados da pesquisa foram divulgados no 38º Encontro Nacional da Abrasel, que começou nesta quarta-feira (29) e vai até quinta-feira (30)

Pesquisa mostra que 30% das empresas do setor de bares e restaurantes estão operando em prejuízo, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Os dados foram divulgados no 38º Encontro Nacional da Abrasel, que começou nesta quarta-feira (29) e vai até quinta-feira (30). O evento está acontecendo na cidade do Recife pela primeira vez, no Museu Cais do Sertão, das 10h às 18h.

Debatendo as mudanças que o mercado sofreu durante a pandemia e mostrando as principais tendências para os próximos anos, o evento foi surpreendido com o resultado da pesquisa referente ao mês de fevereiro.

“Inicialmente o encontro visava trocar ideias e experiências que a gente viveu na pandemia e na retomada, como o setor se reinventou e quais ferramentas a gente trouxe. Mas ontem fechamos uma pesquisa que preocupou e trouxemos para o encontro o tema. Principalmente de como a gente pode alertar as autoridades para esse pré colapso que o segmento vive. O somatório das empresas que estão operando com prejuízo e as que estão empatando o lucro com o prejuízo, dá 66% que não estão tendo lucro”, ressalta o presidente da Abrasel, Tony Sousa.

Sobre o evento o presidente diz que está prestigiado. A movimentação foi ótima no primeiro dia, houve palestras que lotaram e tinha até fila de espera. “Temos um número grande de pessoas vindo do interior que se cadastraram. Não apurei os números ainda, mas a expectativa é 2.000 pessoas circulando no evento”, conta.

As palestras, ministradas por especialistas e com conteúdo técnico, acontecem nos dois dias de evento, nas salas Moxotó e Pajeú. Na programação, o debate de temas relevantes para o setor de bares e restaurantes, como gestão, eficácia de cardápios, jornada do cliente, marketing digital, redes sociais, hamburguerias, aumento de lucro, saúde mental, delivery e muito mais.

As inscrições e a programação completa do evento estão disponíveis no site: www.encontroabraselemrecife.com.br/.

Mediante credenciamento, os visitantes terão acesso gratuito a todas as áreas do evento, exceto à programação de palestras. Para ter acesso completo a todas as áreas, incluindo a grade de debates e bate-papos comandados por especialistas, o valor fica R$ 300 nos dois dias. Associados Abrasel têm gratuidade em toda a programação.







