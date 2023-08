A- A+

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) lança, na noite desta quinta-feira (17), o livro "Associação Comercial de Pernambuco – Rumo aos 200 anos”. O evento acontece na sede da ACP, no Marco Zero, no Bairro do Recife, e é comandado pelo presidente da instituição, Tiago Carneiro.

Além do lançamento do livro Associação Comercial de Pernambuco – Rumo aos 200 anos”, a ACP está lançando, a primeira cachaça artesanal de uma associação comercial do Brasil.

A cachaça Sanhaçu tem um blend de três madeiras brasileiras (bálsamo, umburana e jequitibá). "A bebida foi pensada para ser consumida acompanhada pelo bolo de noiva, que é um patrimônio nosso", disse o presidente da ACP, Tiago Carneiro.

Quanto ao livro, que tem o patrocínio do Banco do Nordeste e da Pernambucanas, o objetivo apresentar a história da entidade que, fundada em 1839, é a segunda associação comercial mais antiga do Brasil, tendo recebido figuras ilustres como D. Pedro II e Joaquim Nabuco, dentre outros convidados.

A obra também busca contar a trajetória econômica pernambucana e atesta como esta esteve, ao longo dos séculos, entrelaçada com a memória da instituição.

