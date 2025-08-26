A- A+

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco apresenta números do setor no Recife Apresentação será feita em formato remoto e vai apresentar dados referentes ao segundo trimestre

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promoverá, nesta quarta-feira (27), às 8h, uma live para apresentar os dados do setor no Recife e Região Metropolitana, referentes ao segundo trimestre de 2025. O evento, que traz a pesquisa encomendada pela Ademi-PE à consultoria Brain Inteligência Estratégica.

Os dados serão apresentados por Gisele Pereira, da Brain. Em seguida, o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, e o consultor de mercado da entidade, Henrique Neves, comentarão os resultados e as perspectivas para o setor.

A live é direcionada a profissionais do ramo, investidores e todos que desejam acompanhar a performance do mercado imobiliário local. “O evento reforça o compromisso da Ademi-PE em oferecer informações transparentes e atualizadas, contribuindo para o planejamento estratégico de empresas e a tomada de decisões de consumidores”, diz Rafael Simões, presidente da entidade.

