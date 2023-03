Associação das Pousadas de Fernando de Noronha participa da WTM Latin America, em São Paulo

A- A+

A Ilha de Fernando de Noronha, pertencente ao estado de Pernambuco, atrai milhares de turistas por ano. Em 2020 foi criada a Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), com o intuito de não somente divulgar a Ilha, mas também contribuir no desenvolvimento sustentável. Entre os dias 3 e 5 de abril, a APFN estará na WTM Latin America, Feira de Viagens e Turismo em São Paulo, com o princípio de atrair turistas para o arquipélago e para as 30 pousadas que fazem parte da Associação.

Com cinco voos diretos de Recife todos os dias, pessoas de todo o país e do mundo visitam o arquipélago em qualquer época do ano, encantados pela sua beleza. Com isso, a participação na Feira visa a atração de novos turistas, já que o evento conta com mais de 600 empresas das Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. Além disso, a APFN receberá diversos convidados em um brunch, para apresentar o trabalho da associação e as expectativas para 2023.

"Somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, que representa o mais seleto grupo de estabelecimentos de Fernando de Noronha, todos regulares, cumprindo a legislação do arquipélago. Nossa missão é colaborar para o desenvolvimento sustentável do destino, primando pelo serviço de qualidade e buscando oferecer experiências inesquecíveis para nossos clientes. Acreditamos que a interação entre empresários, gestores públicos e profissionais do trade é essencial para que Noronha se fortaleça cada vez mais como destino sustentável", afirma Lúcia Smith, presidente da APFN.

Integram a APFN as Pousadas: Atobá, Alto da Vila, Alto da Floresta, Alto Mar, Beco de Noronha, Colina, da Mana, da Villa, Dolphin Hotel, Estrela do Mar, Floresta Nova, Fortaleza, Germana, Lua Bela, Paraíso, Morena, Maravilha, Malibu, Morro do Farol, Mar Atlântico, Marcílio, Mar Aberto, Nannai Noronha, Simpatia da Ilha, Solar do Pico, Triboju, Tubarão, Topázio, Verdes Mares e Zé Maria.

Apesar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ter proibido pousos de aeronaves a jato no aeroporto, a ilha continua com funcionamento normal. A preocupação da APFN, no entanto, são as notícias de que Fernando de Noronha não esteja recebendo voos e, consequentemente, turistas. Apesar das obras que estão sendo feitas, aviões turbo-hélice, como os da Azul e da Voepass, estão pousando normalmente no arquipélago.

Por meio do site oficial da Associação das Pousadas (https://apfn.com.br/), é possível conhecer um pouco mais sobre a história da Associação e também tem como pesquisar e reservar sua estadia em uma das pousadas disponíveis.

