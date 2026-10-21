Associação de restaurantes aciona Justiça contra "burguer brokers" e pede multa diária de R$ 10 mil
Modelo vem sendo usado pela Keeta, que faz intermediação de compra de alimentos sem autorização prévia dos estabelecimentos
A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) protocolou uma ação civil pública contra a Keeta Delivery Brazil Ltda., subsidiária da gigante chinesa Meituan, contestando o modelo de "compra intermediada" adotado pela plataforma, que consiste no cadastramento e na exibição de restaurantes no aplicativo sem a autorização prévia dos estabelecimentos.
Nesse formato, o aplicativo envia um entregador ou comprador diretamente ao balcão do restaurante para adquirir as refeições como um cliente comum e realizar a entrega ao consumidor final.
Segundo a ANR, a prática viola a liberdade comercial dos estabelecimentos, configura concorrência desleal e compromete a relação direta entre os restaurantes e seus clientes.
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Essa prática ficou conhecida nos EUA como "burger brokers", uma expressão informal do mercado que significa "intermediários de hambuguerres" e descreve aplicativos de delivery que exibem cardápios, nomes, fotos e marcas de restaurantes em suas plataformas sem que haja qualquer contrato ou autorização prévia dos estabelecimentos.
Nos EUA, esse modelo foi utilizado entre 2019 e 2021, durante uma disputa intensa entre as plataformas por fatias de mercado.
A prática gerou problemas como cardápios desatualizados com itens inexistentes ou preços errados, refeições entregues frias ou danificadas.
A disputa entre associações de restaurantes foi parar na Justiça, houve multas e as plataformas tiveram que retirar do cardápio estabelecimentos que não davam autorização. Leis estaduais americanas baniram a prática.
Uso de imagem
Entre as principais irregularidades apontadas pela ANR estão o uso não autorizado de imagem e marca, descontos que chegam a 60% sem o consentimento dos proprietários, o que interfere na estratégia comercial do negócio e risco de violação de contratos de exclusividade firmados pelos estabelecimentos com outras plataformas de entrega.
A ação também aponta riscos ao consumidor, com possibilidade de divergências de preços, indisponibilidade de produtos, falhas no atendimento e dúvidas sobre as condições de conservação e transporte dos alimentos — problemas pelos quais os restaurantes acabam sendo responsabilizados indevidamente pelos clientes.
A Keeta informou que o modelo de compra intermediada foi desenvolvido no Brasil como uma ferramenta piloto com o objetivo de ampliar as opções dos consumidores e gerar novas oportunidades para entregadores e restaurantes.
De acordo com a empresa, a ferramenta foi criada em um contexto em que o mercado estaria bloqueado por contratos de exclusividade que impedem diversos estabelecimentos de escolherem livremente sua plataforma de delivery.
"Assistentes e entregadores parceiros realizam a aquisição dos pedidos diretamente no balcão e fazem a entrega. Em caso de problemas ou reclamações, a Keeta analisa o caso e aplica sua política de reembolso sem causar prejuízos financeiros aos restaurantes", diz a empresa em nota.
Segundo a Keeta, os estabelecimentos são exibidos no aplicativo com a tag identificadora "Intermediada" e acompanhados de imagens apenas ilustrativas dos pratos, sem a exibição dos logos dos restaurantes.
A empresa afirma que o consumidor é devidamente informado sobre a natureza e as especificidades do serviço durante toda a navegação.
A Keeta sustenta que a iniciativa opera em estrita conformidade com todas as leis e regulamentações locais aplicáveis no país
Antes de recorrer ao Judiciário, a ANR e seus associados informaram que procuraram a Keeta para solicitar a interrupção imediata da compra intermediada. Mas, de acordo com a ANR, as solicitações não foram atendidas, o que motivou o ajuizamento da ação para resguardar a autonomia dos restaurantes e a transparência nas relações de consumo.
Na ação, a ANR pede a suspensão imediata da prática de compra intermediada em todos os estabelecimentos que não tenham autorizado expressamente sua inclusão no aplicativo, além da aplicação de uma pena de R$ 10 mil por dia para cada restaurante mantido indevidamente na plataforma.
Também solicita a proibição permanente da Keeta operar esse modelo sem autorização prévia, além da obrigação de remover imediatamente todos os nomes, marcas, cardápios e fotos dos estabelecimentos não parceiros.
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