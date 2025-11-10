Associação lança selo de sustentabilidade na produção de frutas

A- A+

A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) anunciou o lançamento oficial do Selo Frutas do Brasil ESG, que ocorrerá no dia 27 de novembro, em Brasília.



O encontro terá início após a Assembleia Eletiva da Abrafrutas, que reunirá associados, parceiros institucionais, autoridades, representantes do governo e do setor produtivo.

A certificação, que é inédita, tem por objetivo valorizar a fruticultura brasileira e reforçar o compromisso do setor com a sustentabilidade, a responsabilidade social, a boa governança e a responsabilidade civilizatória.

Ainda de acordo com a associação, o reconhecimento foi criado para prestigiar produtores e exportadores que seguem práticas alinhadas aos padrões internacionais de Environmental, Social and Governance (ESG).

“O Selo Frutas do Brasil ESG é mais do que um símbolo, é o reconhecimento do trabalho responsável e inovador de quem cultiva o futuro da fruticultura brasileira. Ele mostra ao mundo que o nosso setor está comprometido com práticas sustentáveis, com a melhoria contínua e com um propósito civilizatório, o de fazer da produção de frutas um exemplo de equilíbrio entre economia, natureza e dignidade humana”, explicou o presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho.

O selo é exclusivo para empresas associadas à Abrafrutas e segue as diretrizes ESG, incorporando o conceito de Responsabilidade Civilizatória como eixo norteador.

A certificação oferece também apoio técnico, acompanhamento contínuo e auditoria anual, com o objetivo de garantir que as empresas certificadas mantenham alinhamento permanente com os padrões exigidos e com a evolução dos critérios ESG no cenário global.

“Nosso papel é apoiar o produtor em cada etapa desse processo, promovendo uma cultura de responsabilidade, transparência e consciência civilizatória. O selo vem para reconhecer esse esforço e dar visibilidade a quem faz diferente. Temos certeza de que será um divisor de águas na imagem do agro brasileiro”, afirmou a diretora de ESG da Abrafrutas, Priscila Nasrallah.



