Associação participa de recepção e visita do Governo Alemão em Carneiros

Representantes da Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Praia dos Carneiros (ADESC) receberam a ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, Steffi Lemke, durante a sua visita à Tamandaré. O município Pernambucano recebe investimento do Governo Alemão visando a preservação do Meio Ambiente e Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

Na ocasião,o presidente da ADESC, Danilo Oliveira, conversou com a ministra alemã, sobre os desafios presentes para os empreendedores da Praia dos Carneiros no tocante ao desenvolvimento do turismo sustentável na região. “O ambiente institucional e as normas existem, precisam ser colocadas em prática em toda sua extensão normativa. Isso significa que, no final das contas, o problema ambiental é uma emergência global. É algo que todos nós precisamos refletir e agir, sempre em frente”, disse Danilo Oliveira.

Steffi Lemke, reforçou que a aliança internacional visa melhorar a proteção climática e da natureza, reforçando as relações econômicas entre os países. “Essa troca de opiniões que tivemos a oportunidade de ter, a meu ver, constitui uma base sólida para uma boa cooperação entre os governos”, concluiu a ministra.

A comitiva também contou com a presença de Steffi Lemke, Embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, e pelo Cônsul Geral da Alemanha no Nordeste, Johannes Bloos. Também participaram do encontro, o presidente da Colônia de Pesca, seu Chico, representantes Rede de Mulheres Pescadoras de Tamandaré, e o secretário de Meio Ambiente do município.

O momento também serviu para solicitar mais atenção da Prefeitura de Tamandaré a respeito da proliferação de barracas na faixa de praia e desordem do comércio ambulante. “Queremos usar essa chegada da delegação alemã como representatividade de Carneiros no cenário sobre meio ambiente, porém, apesar de termos várias normas e legislação, além de ambiente institucional consolidado que, infelizmente, não vem obrigando o cumprimento por parte de barracas de praia, ambulantes e embarcações, tanto de apoio ao turismo (lanchas e catamarãs) quanto particulares. É necessário uma fiscalização mais ostensiva para que nosso litoral seja preservado. Essa desordem gera lixo, perturba e destrói os ninhos de tartaruga”, cobrou o presidente da ADESC.

Investimento Alemão

O Governo Alemão investe em cooperação com a secretaria do Meio Ambiente com o projeto Terramar que está em execução na cidade de Tamandaré. Entre eles está o Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (Zatan) para a região do estuário do Rio Formoso, no Litoral Sul do estado. Com o objetivo é criar condições para a promoção do desenvolvimento econômico, fortalecendo o turismo sustentável e a conservação da biodiversidade.

“O Zatan representa um grande avanço nas políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável do Estado. Ele alia o estímulo ao crescimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente, respeitando as potencialidades e fragilidades dos recursos naturais existentes”, explicou o presidente da ADESC. “O ZATAN foi elaborado recentemente pela CPRH, em conjunto com a UFPE, um estudo de capacidade de Suportr Ambiental, e esse estudo já mostra que é necessária uma drástica redução no número de embarcações circulando no estuário do Rio Formoso, entre Carneiros e Guadalupe. Isso precisa ser enfrentado pelas autoridades competentes sob pena de causar danos irreversíveis ao meio ambiente”, alertou Danilo Oliveira.

