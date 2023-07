Associação Pernambucana de Direito Aduaneiro chega ao Recife

A- A+

Amanhã (20), acontece a instalação oficial da Associação Pernambucana de Direito Aduaneiro e Fomento ao Comércio Exterior (APDAEX) no Recife. A cerimônia de posse ocorrerá na Associação Comercial de Pernambuco, às 19h30, consolidando o Estado como polo de expansão do comércio exterior.

Com o propósito de estimular negócios sustentáveis e capacitar profissionais em direito aduaneiro, a APDAEX visa criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do comércio exterior no estado, tornando-se um polo de referência no tema.

A presidente da associação, Anna Dolores Sá Malta, liderará a cerimônia de posse, que contará com a presença de cônsules, advogados, empresários, auditores fiscais, representantes do porto de Suape, empresas de trading, exportadores, conselheiros do CARF e professores da área.

Dentre os principais objetivos da APDAEX, destaca-se a promoção de debates e estudos sobre comércio exterior para toda a sociedade. Para alcançar esse objetivo, a associação buscará estabelecer um diálogo contínuo entre entidades públicas como a Receita Federal do Brasil, o judiciário, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Anvisa, agências de desenvolvimento e outras instituições, e o setor empresarial, incluindo câmaras de comércio e corpos consulares.

Um dos pilares fundamentais é estimular a sustentabilidade nos negócios, visando ao crescimento econômico de forma responsável e respeitando as questões ambientais e sociais. Para tanto, a APDAEX planeja promover cursos, palestras e seminários voltados para o aprimoramento dos conhecimentos em comércio exterior, além de fomentar boas práticas comerciais.

Com essas iniciativas, a APDAEX deseja transformar Pernambuco em um verdadeiro polo de expansão do comércio exterior no Nordeste, com potencial para se tornar um HUB de negócios na região. A associação acredita que a "interação entre o setor público e privado é fundamental para alcançar o crescimento econômico e impulsionar os negócios no estado, com ênfase na busca por soluções inovadoras e sustentáveis".

