A- A+

tarifaço Associação suíça de metais preciosos vê como "inviável" exportação de ouro aos EUA após tarifa Entidade destacou que a medida afeta todas as barras desse tipo importadas pelos EUA, não se aplicando exclusivamente à Suíça

A Associação Suíça de Metais Preciosos (ASFCMP, na sigla em inglês) expressou preocupação com o aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para 39% sobre barras de ouro fundidas de 1 kg e 100 onças.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 8, a entidade destacou que a medida afeta todas as barras desse tipo importadas pelos EUA, não se aplicando exclusivamente à Suíça.



Com as tarifas agora em vigor, "torna-se economicamente inviável exportar esses produtos aos EUA", afirmou o comunicado.



A ASFCMP ponderou ainda que o mercado dos EUA é relevante, mas que o setor suíço "atua em escala global e não depende exclusivamente desse mercado".



A associação informou que está em diálogo com autoridades suíças e entidades americanas, buscando uma solução conjunta.

A ASFCMP afirmou ainda apoiar esforços para melhorar a clareza regulatória, mas advertiu que a nova classificação "pode impactar negativamente o fluxo internacional de ouro físico".



Segundo Christoph Wild, presidente da entidade, "estamos particularmente preocupados com as implicações das tarifas para a indústria do ouro e para o intercâmbio físico com os EUA, um parceiro histórico da Suíça".

Veja também