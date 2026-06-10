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Transação

Associados da Piá aprovam pré-acordo para venda da marca à Tirol

Pelos termos do pré-acordo, a produção dos produtos lácteos da marca Piá continuará sendo realizada pela cooperativa em sua unidade de Nova Petrópolis (RS), mesmo após a conclusão da operação

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Com sede em Treze Tílias, no Meio-Oeste catarinense, a Tirol está entre as maiores empresas do setor lácteo da região SulCom sede em Treze Tílias, no Meio-Oeste catarinense, a Tirol está entre as maiores empresas do setor lácteo da região Sul - Foto: Reprodução/ND Mais

A Cooperativa Piá informou, em nota, que seus associados aprovaram, em assembleia geral extraordinária, um pré-acordo com a Tirol que prevê a venda da marca Piá e de suas submarcas. A medida é apresentada como parte da estratégia de continuidade dos negócios da cooperativa.

A operação ainda depende do cumprimento de etapas e condições previstas nas negociações para sua conclusão definitiva. Segundo nota da a Tirol, a transação está alinhada à estratégia de crescimento sustentável da companhia e será conduzida com observância dos procedimentos legais e negociais aplicáveis.

Pelos termos do pré-acordo, a produção dos produtos lácteos da marca Piá continuará sendo realizada pela cooperativa em sua unidade de Nova Petrópolis (RS), mesmo após a conclusão da operação.

O liquidante da Cooperativa Piá, Jorge Dinnebier, afirmou que o acordo não envolve a venda de ativos da cooperativa e que a Piá manterá o direito de utilização da marca para produtos não lácteos.

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"A ação busca fortalecer os negócios da Cooperativa e garantir a continuidade da produção, já que o pré-acordo permite a utilização da planta industrial de lácteos para terceiros ou, ainda, o desenvolvimento de uma nova marca e a industrialização de produtos próprios", disse Dinnebier, na nota.

Segundo a Tirol, a aquisição da marca está inserida em uma estratégia de expansão da companhia, que afirma buscar preservar a tradição, a qualidade e a relevância regional da Piá.

A empresa informou ainda que seguirá com as tratativas até a eventual conclusão da operação, cujos valores não foram divulgados.

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