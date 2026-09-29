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Parceria AstraZeneca anuncia investimento de US$ 2 bilhões na Summit Therapeutics Além da aplicação, as duas empresas também planejam intensificar a colaboração no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer

A farmacêutica AstraZeneca anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Summit Therapeutics, empresa biofarmacêutica de oncologia, como parte de uma parceria ampliada entre as duas companhias, em comunicado divulgado na segunda-feira, 28. A expectativa é que o investimento da AstraZeneca seja concluído ainda nesta semana.

A Summit informou que a AstraZeneca comprará US$ 2 bilhões em ações preferenciais conversíveis, o que implica um preço por ação ordinária de US$ 18,36 - um prêmio de 10% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos cinco dias.

Além do investimento, as duas empresas também planejam intensificar a colaboração no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer.

Elas assinaram um acordo de colaboração clínica para avaliar o sonesitatug vedotin, da AstraZeneca, em combinação com o ivonescimab, da Summit, com a intenção de iniciar rapidamente estudos para algumas indicações de câncer gastrointestinal.

As companhias também assinaram um memorando de entendimento não vinculante, delineando um acordo previsto para conduzir ensaios clínicos que combinem o ivonescimab com diversos medicamentos oncológicos da AstraZeneca em uma série de estudos.

O acordo é mutuamente não exclusivo, com cada empresa mantendo direitos de desenvolvimento e comercialização, e sem disposições sobre royalties, marcos ou divisão de receitas ou lucros. Fonte: Dow Jones Newswires.

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