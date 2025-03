A- A+

Tecnologia Asus e Qualcomm lançam notebooks com baterias de até 32 horas, peso abaixo de 1 quilo e IA Asus Zenbook A14 tem preço de R$ 9.999 e tela de 14 polegadas; o Asus Vivobook 16, que custa R$ 7.499 e tem tela de 16 polegadas

A Asus e a Qualcomm lançam hoje no Brasil dois notebooks com inteligência artificial generativa e pesando menos de 1 quilo.

Através de uma arquitetura interna de chip que prevê maior eficiência de processamento, a bateria pode durar até 32 horas, garantem as companhias.

O Asus Zenbook A14 tem preço de R$ 9.999 e tela de 14 polegadas.

O modelo conta com peso de 980 gramas, um dos menores do mercado. Há ainda o Asus Vivobook 16, que custa R$ 7.499 e tem tela de 16 polegadas.

Ambos os modelos vêm equipados com o Copilot+, que permite diversas funções generativas, como criação de imagens e vídeos, tradução de conversas em tempo real, geração de resumos de textos, além de pesquisar informações por todos os aplicativos instalados.

Além disso, os modelos marcam a estreia do novo processador da Qualcomm, o Snapdragon X, anunciado no fim do ano passado.

— A inteligência artificial em dispositivos será cada vez mais transformadora. A nova linha de processadores vai permitir democratizar os notebooks com IA no Brasil — diz Helio Akira Oyama, diretor de Marketing para Produtos da Qualcomm Serviços de Telecomunicações.

Segundo as companhias, para chegar a um peso inferior a 1 quilo, foi usada uma mistura de cerâmica com alumínio, chamada "ceraluminum", que permite maior resistência e durabilidade, além de ter ligas mais leves, ajudando na redução do peso final.

As previsões feitas pela consultoria Gartner apontam que os notebooks com IA vão chegar a 114 milhões de unidades em todo o mundo, representando 43% de todo o mercado.

O lançamento da Asus ocorre em um momento em que rivais como Apple e Samsung também vêm apostando em novos modelos com maior capacidade de processamento, com aplicativos e funções exclusivas de inteligência artificial.

Assim, a Asus e a Qualcomm trazem uma nova tecnologia que permite que os usuários sincronizem o notebook e o celular para atender a chamadas, gerenciar notificações, transferir arquivos e transformar o telefone em uma webcam.

O recurso funciona com o sistema operacional Android, do Google.

Outra novidade é o “Story Cube”, um aplicativo inteligente de gerenciamento de mídias que permite a organização de arquivos.

O objetivo é facilitar a busca por fotos, vídeos e áudios. A IA identifica rostos, objetos e paisagens em fotos para organizar as pastas de mídias no computador

Veja as diferenças:

Zenbook A14

Preço: R$ 9.999

Cor: bege

Peso: 980g

Tela OLED de 14 polegadas

Bateria dura até 32 horas

32 GB de memória RAM

1 TB de SSD (memória interna)

Touchpad ampliado com suporte a gestos inteligentes

Carregamento rápido: 60% em 49 minutos

Funções de Copilot+

Duas saídas USB 4 tipo-C, 1 saída USB 3.2 tipo-A e 1 saída HDMI 2.1

Vivobook 16

Preço: R$ 7.499

Cor: prata

Peso: 1,88 quilo

Tela Full HD de 16 polegadas

Bateria de até 27 horas

16 GB de memória RAM

1 TB de armazenamento SSD

Câmera com infravermelho para biometria facial

1,79 centímetros

Funções de Copilot+

Duas saídas USB 4 tipo-C, duas saídas USB 3.2 tipo-A e 1 saída HDMI 2.1

