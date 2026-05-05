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Comitê de Política Monetária Ata: ajustes no ritmo e extensão da calibração, à luz de novas informações, são possíveis Na última quarta-feira, 29, o Comitê reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% para 14,50% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata de sua mais recente reunião, que julgou apropriado dar sequência ao ciclo de calibração da Selic, na medida em que o período prolongado de manutenção dos juros em patamar contracionista propiciou evidências da transmissão da política monetária sobre a desaceleração da atividade econômica.

Isso, segundo o colegiado, criou condições para que sejam possíveis ajustes no ritmo e na extensão da calibração dos juros, à luz de novas informações, de forma a assegurar o nível compatível com a convergência da inflação à meta.

O documento foi divulgado nesta terça-feira, 5. Na última quarta-feira, 29, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% para 14,50% ao ano.

"Após considerar que os eventos recentes não impediriam o prosseguimento desse ciclo, o Comitê concluiu que, para a decisão dessa reunião, a redução de 0,25p.p. na taxa básica de juros é a mais adequada", disse o colegiado.

Segundo o Copom, ficou estabelecido que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinados ao longo do tempo, à medida que novas informações sejam incorporadas às suas análises O colegiado reforçou o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária.

"Essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da atividade econômica e seus efeitos sobre o nível de preços, dificultam a identificação de tendências claras", reiterou.



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