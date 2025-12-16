Ter, 16 de Dezembro

Copom

Ata: condução cautelosa da política monetária tem contribuído para desinflação

Colegiado reafirmou o "o firme compromisso com o mandato do Banco Central de levar a inflação à meta"

Nova composição do Copom, com Gabriel Galípolo na presidência do BC Nova composição do Copom, com Gabriel Galípolo na presidência do BC  - Foto: Banco Central/Divulgação

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que a condução cautelosa da política monetária tem contribuído para a observação de ganhos de desinflacionários, mas reforçou que os vetores inflacionários se mantêm adversos.

Na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16, o colegiado reafirmou o "o firme compromisso com o mandato do Banco Central de levar a inflação à meta". Na última quarta-feira, 10, o colegiado decidiu manter os juros em 15% ao ano.

Emendou que seguirá acompanhando o ritmo da atividade econômica - que destacou ser fundamental para a determinação da inflação, em particular a de serviços - e das expectativas de inflação - que afirmou continuarem desancoradas e serem determinantes para o comportamento da inflação futura.

Também afirmou que seguirá acompanhando o repasse do câmbio para a inflação, o balanço de riscos, e a dinâmica da inflação corrente.

"Diante das condições observadas e prospectivas, o cenário prescreve uma política monetária significativamente contracionista por período bastante prolongado", disse.

