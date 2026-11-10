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Política Monetária Ata: contexto tem Selic substancialmente contracionista e aumento significativo da incerteza O colegiado reafirmou, na ata, que a decisão de manter a Selic em 13,75% ao ano é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta

O Comitê de Política Monetária (Copom) reafirmou nesta terça-feira (10) que o contexto atual é caracterizado por taxa Selic substancialmente contracionista, aumento significativo das incertezas em torno do cenário base, expectativas de inflação mais elevadas e desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada.

Esse contexto apresenta, segundo o colegiado, "um cenário desafiador para a política monetária, demandando serenidade e cautela na sua condução".

A avaliação consta na ata da reunião de novembro do Copom. A mensagem já havia sido registrada na última quarta-feira, dia 4, no comunicado do encontro. Na ocasião, o colegiado decidiu manter a Selic estável em 13,75% ao ano, interrompendo uma sequência de cortes da taxa que começou em março.

O colegiado reafirmou, na ata, que a decisão de manter a Selic em 13,75% ao ano é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", emendou.

O Comitê não sinalizou até quando deve manter a taxa estável, apenas afirmou que seguirá acompanhando a evolução do cenário, para manter a restrição adequada de forma a assegurar a convergência da inflação à meta.

Os juros caíram 1,25 ponto porcentual ao longo do "ciclo de calibração" conduzido pela autoridade monetária. Antes, o Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 até março de 2026.

Também na ata, o Copom repetiu as projeções para a inflação já apresentadas no comunicado. O colegiado prevê alta de 5,6% para o IPCA em 2026 e de 4,7% em 2027 - ambas acima do teto da meta de inflação, de 4,5%. Para a inflação acumulada em 12 meses no 2º trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária, projeta alta de 3,5%.

Para os preços livres, prevê altas de 5,5%, 4,8% e 3,4%, respectivamente, nos períodos. Já para os preços administrados, projeta altas de 6,0%, 4,2% e 3,9%.

Todas as projeções partem do cenário de referência, com trajetória de juros do Relatório Focus (publicado em 3 de novembro) e bandeira verde de energia elétrica em dezembro de 2026 e 2027. A taxa de câmbio começa em R$ 5,20 e evolui conforme a paridade do poder de compra (PPC). Os preços do petróleo seguem aproximadamente a curva futura por seis meses e, depois, sobem 2% ao ano.

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