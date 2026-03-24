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Comitê de Política Monetária Ata: Copom estabelece que magnitude e duração do ciclo serão determinados ao longo do tempo Colegiado ponderou que considerou que os eventos recentes não impediriam a materialização da sinalização dada na reunião de janeiro

A magnitude e a duração do ciclo de calibração da Selic serão determinados ao longo do tempo, à medida que novas informações sejam incorporadas à análise, afirmou o Comitê de Política Monetária (Copom) na ata de sua mais recente reunião. O colegiado reforçou estar mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária.

"Essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da atividade econômica e seus efeitos sobre o nível de preços, dificultam a identificação de tendências claras", disse, no 15º parágrafo da ata. O documento foi divulgado nesta terça-feira (24).

Na última quarta-feira, 18, o Copom reduziu a Selic de 15% para 14,75% ao ano, o primeiro corte da taxa após quase dois anos.

Na ata, o colegiado ponderou que considerou que os eventos recentes não impediriam a materialização da sinalização dada na reunião de janeiro, de que começaria o ciclo de calibração da taxa básica de juros, baseado nas evidências dos impactos da política monetária sobre o nível de atividade e sobre a inflação Diante disso, detalhou que foram analisadas as opções para o ritmo de início do ciclo, concluindo que nesse momento a redução de 0,25 ponto porcentual seria a mais adequada.

O Copom também relembrou que a sinalização dada em janeiro foi de que a calibração da política monetária manterá seu caráter restritivo, de modo a assegurar a convergência da inflação à meta.



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