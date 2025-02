Ata: crédito se manteve pujante nos últimos trimestres, em função do trabalho e da atividade

O Comitê de Política Monetária (Copom) disse, na ata da sua última reunião, que o mercado de crédito se manteve pujante, principalmente por causa do dinamismo do mercado de trabalho e da atividade econômica.

A avaliação prossegue e mostra que, considerando o cenário de aperto de condições financeiras e elevação de prêmio de risco, o crédito bancário tem apresentado alguma inflexão no período mais recente, especialmente nas linhas de baixo risco para pessoas físicas.

"Por outro lado, o mercado de títulos privados segue com crescimento de volume acima do esperado e compressão de spreads. Antecipa-se então um cenário multifacetado, marcado por elevado comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida, concomitante a um dinamismo no mercado de títulos privados", diz o documento.