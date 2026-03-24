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Comitê de Política Monetária Ata do Copom e guerra amparam cautela na curva de juros Para Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, a ata veio mais dura ou "hawkish"

Os juros futuros avançam na manhã desta terça-feira (24) conforme o mercado faz a leitura da ata do Copom e tem influência da cautela externa, com petróleo e juros dos Treasuries em alta. O dólar avança ante o real e maioria das moedas refletindo as dúvidas sobre se EUA e Irã estão mesmo em conversas para um acordo para colocar fim na guerra.

Para Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, a ata veio mais dura ou "hawkish" e reforça a aposta de novo corte de 25 pontos-base da Selic em abril.

Às 9h13 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 subia para máxima de 14,195%, de 14,150% no ajuste de segunda (23). O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,845%, de 13,765%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,950%, de 13,870% no ajuste anterior.

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