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Banco Central

Ata do Copom indica que desaceleração da economia não conteve inflação

Documento indica que juros devem permanecer elevados

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Ata do Copom indica que desaceleração da economia não conteve inflaçãoAta do Copom indica que desaceleração da economia não conteve inflação - Foto: Raphael Ribeiro/Banco Central

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira (10) indica que a atividade econômica brasileira dá sinais mais claros de desaceleração, enquanto a inflação continua pressionada. Nesse cenário, o Banco Central reforçou a avaliação de que a Selic deverá permanecer em nível restritivo por mais tempo.

Segundo o documento, os indicadores mais recentes apontam para uma “moderação mais acentuada da atividade econômica, principalmente em setores mais cíclicos”.

Apesar da perda de fôlego da demanda, a inflação voltou a acelerar e permanece acima do limite de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Mercado de trabalho
A ata também destaca o comportamento do mercado de trabalho. Embora a taxa de desemprego permaneça em níveis historicamente baixos, o crescimento da ocupação perdeu força.

“A taxa de desemprego mantém-se em patamares historicamente baixos, enquanto o crescimento da taxa de ocupação vem apresentando desaceleração.”

Os rendimentos médios perderam força na margem, mas continuam crescendo acima da produtividade do trabalho. O Copom observa que eles “ainda crescem em termos reais a uma taxa superior à da produtividade do trabalho”, aspecto monitorado pelo BC por seus possíveis reflexos sobre a inflação.

Outro ponto de preocupação é a piora das expectativas de inflação. As projeções do mercado para os próximos anos continuaram se afastando da meta de 3%.

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Na avaliação do comitê, “em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado”.

A ata também voltou a destacar a importância da política fiscal para o controle da inflação. Segundo o documento, incertezas sobre a estabilização da dívida pública e um eventual esmorecimento do esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal podem dificultar a convergência da inflação para a meta. O Copom reiterou ainda a “necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas”.

Cenário externo
Além dos fatores domésticos, o Banco Central avalia que o cenário internacional se tornou mais adverso desde a reunião anterior.

A ata atribui essa mudança ao prolongamento dos conflitos no Oriente Médio, que elevou os preços do petróleo, e à manutenção de condições monetárias restritivas nas economias avançadas.

Segundo o documento, esse ambiente exige cautela dos países emergentes em um contexto marcado por “elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities”.

Choques de oferta
O Copom afirma que o cenário atual combina sinais mais claros de desaceleração da economia doméstica com quatro choques de oferta:

a alta do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio;
os efeitos do El Niño sobre a produção agrícola e os custos de energia; os impactos do fim da escala 6x1 sobre os custos do trabalho; e
a desvalorização do real frente ao dólar.
O Copom avalia que esses fatores continuam pressionando o cenário inflacionário. Ao mesmo tempo, considera que a desaceleração mais intensa da atividade econômica pode reduzir o risco de que esses choques se espalhem para outros setores da economia e gerem pressões inflacionárias mais persistentes.

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