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Comitê de Política Monetária

Ata: expectativas de inflação subiram com conflito no Oriente Médio e permanecem acima da meta

Na última quarta-feira, 29, o colegiado diminuiu a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% para 14,50%, como amplamente esperado pelo mercado

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Comitê de Política Monetária (Copom) Comitê de Política Monetária (Copom)  - Foto: Copom/Divulgação

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirma, na ata publicada nesta terça-feira, 5, que o movimento de queda das expectativas de inflação foi interrompido pelo conflito no Oriente Médio, que levou a um aumento dessas expectativas.

"Desde a reunião anterior, ficou evidente uma desancoragem adicional das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em particular para o ano de 2028", diz a ata do Copom.

Na última quarta-feira, 29, o colegiado diminuiu a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% para 14,50%, como amplamente esperado pelo mercado. O Copom reforçou a importância de incorporar novas informações - especialmente sobre o conflito no Oriente Médio - para embasar as próximas decisões.

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O Copom voltou a ressaltar que o custo da desinflação sobre a atividade econômica é maior com expectativas desancoradas. Repetiu que em ambientes como o atual a convergência do IPCA à meta exige uma restrição monetária "maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado."

"O comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária favorecerão a continuidade desse movimento queda das expectativas, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo", diz a ata do Copom.
 

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