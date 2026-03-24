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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Ata: projeção de IPCA considera trajetória decrescente para petróleo no 2º semestre "O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente"

O Comitê de Política Monetária (Copom) observou, na ata de sua mais recente reunião, que as projeções no cenário de referência para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) consideram uma trajetória decrescente para o petróleo no segundo semestre de 2026. O documento foi divulgado nesta terça-feira (24).

"O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente, conforme governança usual. Dada a curva de futuros do Brent observada, essa governança se traduziu em trajetória decrescente ao longo da segunda metade do ano, após forte alta no curto prazo", disse, no 11º parágrafo.

Ainda sobre o cenário de referência, o comitê detalhou que continuará acompanhando os dados para calibrar e refinar os impactos da medida de ampliação da isenção do imposto de renda sobre as projeções.

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