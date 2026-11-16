A- A+

ciberataque Ataque hacker a "correios" da França expõe dados de 22 milhões de pessoas Vazamento atingiu plataforma usada por empresas e órgãos públicos para envio de correspondências; informações incluem nomes e endereços, mas dados bancários não foram comprometidos

Uma investigação conduzida pela unidade francesa de combate ao crime cibernético apura um ataque hacker contra a Maileva, empresa que faz parte do grupo La Poste, responsável pelos serviços postais da França. A invasão, que aconteceu em setembro, expôs dados pessoais de aproximadamente 22 milhões de pessoas, segundo a Radio France.

Entre as informações comprometidas estão nomes, sobrenomes e endereços postais dos destinatários, confirmou a Procuradoria de Paris neste domingo. Dados bancários e outras informações financeiras, porém, não foram afetados, de acordo com comunicado da empresa.

A Maileva informou que as pessoas atingidas são destinatárias de correspondências enviadas por seus clientes e que todas as organizações envolvidas foram comunicadas sobre o incidente. O método utilizado pelos invasores não foi divulgado.

Em entrevista à rede de rádios Franceinfo, Antoine Hautin, secretário-geral da empresa de cibersegurança Almond, que não está envolvida na investigação, afirmou que os dados podem alimentar grandes bases de informações comercializadas na chamada dark web. Segundo ele, criminosos podem usar os registros para elaborar mensagens fraudulentas que imitam comunicações legítimas, inclusive com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

A empresa

A Maileva pertence à Docaposte, divisão digital do grupo La Poste que fornece soluções tecnológicas para empresas e instituições públicas, com atuação em áreas como saúde, finanças e serviços públicos. Especializada no envio de correspondências para empresas e instituições, a plataforma também envia contracheques, cartas registradas, faturas e comunicados, e ainda presta serviços a hospitais e empresas responsáveis pela administração de moradias populares.

Não é a primeira vez que o grupo La Poste enfrenta um ataque de grandes proporções. No fim do ano passado, uma ofensiva de negação de serviço (DDoS), que busca sobrecarregar sistemas com um volume elevado de acessos simultâneos, comprometeu os serviços digitais da companhia durante o Natal e Ano Novo, entre 22 de dezembro e 5 de janeiro.

Na ocaisão, o grupo de hackers pró-Rússia Noname057 reivindicou a autoria do ataque, que afetou o rastreamento de encomendas e o acesso a serviços bancários pela internet. Segundo a La Poste, a ofensiva se estendeu até 5 de janeiro de 2026, mas não provocou vazamento de dados.

Veja também