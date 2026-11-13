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TECNOLOGIA Ataques hackers são uma guerra global e se transformaram no novo normal, diz presidente da Caixa Caixa Seguridade comunicou ontem invasão de seus sistemas, com acesso indevido a dados de clientes, como nome e CPF

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que os ataques hackers são uma nova guerra global, e se transformaram no "novo normal", tornando fundamental a questão da preservação de dados. Na quinta-feira, a Caixa Seguridade Participações, empresa do grupo e braço da empresa para produtos previdenciários, comunicou um incidente de segurança cibernética que resultou no acesso indevido a informações pessoais de clientes e ex-clientes da Caixa Vida e Previdência.

— Nós vimos que, ontem, não aconteceu só dentro do nosso ambiente, mas vimos que aconteceu em outras instituições. Estamos vendo esse problema no mundo inteiro. Há uma epidemia hacker. Então, passou a ser um novo normal a questão da segurança cibernética. É uma guerra global. O cuidado da Caixa é tão relevante com isso que criamos, dentro da vice-presidência de risco, juntamente com a de tecnologia, uma diretoria voltada a esse processo — explicou Vieira, durante a apresentação de resultados do terceiro trimestre da Caixa, afirmando que o banco reduziu em 50% os ataques efetivos de perda de valores em um ano.

Entre os dados vazados dos clientes da Caixa Seguridade estão nomes e CPFs, além de endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento em parte dos registros. A base cadastral afetada inclui a totalidade dos 7,6 milhões de clientes ativos da companhia.

O diretor-presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela, explicou que no dia 6 de novembro foi identificada uma tentativa de acesso a dados pela própria empresa. Ele disse que o sistema imediatamente acionou todos os protocolos de segurança.





— A empresa iniciou já um trabalho de auditoria forense. Foram acessados dados de clientes, não dados sensíveis, basicamente nomes, CPF, em alguns casos, dados de contato. Os clientes, hoje, estão sendo todos comunicados, principalmente com relação a cuidados sobre fraudes. Estamos com a auditoria forense avaliando, mas sem impactos em sistemas da Caixa, nada disso — garantiu.

De acordo com nota da empresa, a empresa identificou um acesso não autorizado aos seus sistemas, que resultou na cópia de informações para fora do ambiente tecnológico. Após detectar o ataque, a empresa adotou medidas adicionais de proteção e iniciou uma investigação técnica, com o apoio de uma consultoria externa especializada em perícia forense, para determinar a origem, a extensão e os impactos do incidente. Também foi iniciado o monitoramento da internet para identificar uma eventual circulação das informações.

Segundo a Caixa, todos os cuidados da governança foram adotados e a gravidade da invasão está no limite da exposição de dados como nome e CPF.

O vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa, Lúcio Camilo Oliva Pereir, disse que os problemas com produtos da Microsoft verificados globalmente também afetaram a instituição, com intermitência dos aplicativos de comunicação e correio eletrônico.

— Foi um incidente global. Então, nos sistemas de Microsoft que a Caixa utiliza houve uma intermitência dos aplicativos de comunicação e correio eletrônico. Isso está sendo tratado pela Microsoft em nível global. Hoje, ainda se mantém, acho que passaram mais ou menos 16 horas do comunicado. Mas eles já descartaram um incidente hacker, mas ainda há estabilidade para todo mundo que utiliza esses produtos — afirmou.

Lucro da Caixa chega a R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre

A Caixa registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre do ano, queda de 7,4% em relalão ao mesmo período do ano passado e 10,6% em relação ao trimestre anterior. No ano, o lucro líquido recorrente da Caixa somou R$ 10,9 bilhões, queda de 14,6% em relação ao mesmo período do ao passado. A margem financeira do banco foi de R$ 18,63 bilhões no trimestre (alta de 11% na comparação anual) e chegou a R$ 56,3 bilhões nos primeiros nove meses do ano (alta de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado).

A redução no lucro aconteceu por conta do aumento da inadimplência, crescimento das prvisões para devedores duvidosos, alta das despesas administrativas e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) recorrente caiu para 8,77%, uma redução de 3,16 pontos porcentuais (era 11,9% em setembro de 2025) na base anual, pressionando a rentabilidade do banco apesar da expansão de 11,3% na carteira de crédito total (que chegou a R$ 1,48 trilhão). Com outros bancos, a Caixa também é afetada pela inadimplência no agronegócio.

— O índice de inadimplência do agro chegou a 25,44%, mas a curva está inflexionando. Temos informações de renegociações em andamento e para final do ano esse indicador deve recuar alguns pontos percentuais relevantes. Mas, com exceção da carteira do agro, inadimplência está abaixo do que foi precificada. O agro é onde há reforço de provisão da Caixa — disse o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, afirmando que o resultado veio em linha com o que era esperado.

A carteira de crédito somou R$ 1,4 trilhão em setembro passado, alta de 11,1% em relação a setembro de 2025 e 2,4% em relação a junho passado. A carteira imobiliária do banco somou R$ 1,04 trilhão, alta de 15,5% em 12 meses, com 68,2% de participação no mercado. As contratações de crédito somaram R$ 548,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2026, alta de 9,6% sobre o mesmo período do ano passado. As contratações imobiliárias somaram R$ 210,1 bilhões no período, alta de 20,9% na comparação anual. De acordo com inforrmação da Caixa, a carteira segue concentrada em operações de menor risco, com predominância de operações garantidas, sobre tudo a carteira imobuiliária que representa 70,4% do total.

O índice de inadimplência fechou setembro em 4,01%, alta de um ponto percentual na comparação anual e de 0,37 ponto percentual sobre junho passado. O índice de provisão ficou em 4,72%, alta de 0,28 ponto percentual em 12 meses e queda de 0,04 ponto percentual no trimestre. A despesa de provisão para perdas associadas ao risco de crédito foi de R$ 5,9 bilhões no terceiro trimestre, alta de 16,9% na comparação anual e queda de 14,9% em relação ao trimestre anterior.

Créditos tributários

O vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, disse que a Caixa tem cerca de R$ 76 em créditos tributários a receber. Ele afirmou que a maior parte dos bancos tem esse patamar a receber e existe muito debate em relação à realização desses créditos. O pacote de ajuste fiscal aprovado em texto-base pelo Senado nesta quinta-feira autoriza o governo a restringir e adiar o uso de créditos tributários pelas empresas a partir de 2027. A medida faz parte do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que busca gerar um impacto fiscal estimado em R$ 60 bilhões no próximo ano.

— Tem norma saindo toda hora, muita conversa com a Receita em relação ao fluxo da realização desse crédito tributário. Isso envolve também o Banco Central. Vamos começar a gente a fazer conta agora, junto com os demais bancos. Estamos estudando como isso (adiamento ou restrição de pagamento) vai impactar para não perder capacidade operacional — disse Brasiliano, que lembrou que o crédito tributário, dependendo da origem, se é prejuízo fiscal ou base negativa, acaba impactando de maneira mais significativa a composição do capital, equilibrando a margem operacional do sistema como um todo.

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