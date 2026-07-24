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Conflito

Ataques russos deixam onze mortos na Ucrânia

Às 9h15 desta sexta (24), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,015%, de 14,023% no ajuste anterior

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Fumaça sobe acima de um armazém em São Petersburgo em 24 de julho de 2026, em meio ao conflito russo-ucraniano em cursoFumaça sobe acima de um armazém em São Petersburgo em 24 de julho de 2026, em meio ao conflito russo-ucraniano em curso - Foto: STRINGER / AFP

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 24, diante do cenário mais calmo no exterior, com petróleo em queda de mais de 2%, embora permaneçam as incertezas com a guerra entre Estados Unidos e Irã. Os juros das T-Notes também recuam e o dólar ronda a estabilidade ante o real.

No radar está o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de painel na XP Expert, em SP,e 11h25. O BC realiza reunião trimestral com economistas, no Rio, e ainda sai o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

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Às 9h15 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,015%, de 14,023% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,605%, de 14,679%, e o para janeiro de 2031 caía para 14,780%, de 14,821% no ajuste de quinta-feira, 23.

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