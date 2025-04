Ataques virtuais: veja seis sinais de que seu iPhone foi hackeado e como evitar

A- A+

Apesar da segurança rígida da Apple, iPhones não estão imunes a ataques cibernéticos. Especialistas alertam que criminosos estão sempre em busca de falhas em novas versões do iOS e que usuários de iPhone não estão menos vulneráveis a golpes de phishing. Segundo um estudo da empresa Lookout, dispositivos da Apple foram alvos mais frequentes desse tipo de ataque do que aparelhos Android no último ano.

A revista Forbes listou principais sinais de que seu iPhone pode ter sido hackeado e o que fazer para proteger seus dados.





Sinais de que seu iPhone pode ter sido invadido



Superaquecimento e queda de bateria: Se o aparelho descarrega rapidamente ou esquenta sem motivo aparente, pode ser sinal de que processos não autorizados estão rodando em segundo plano.

Aplicativos desconhecidos: A presença de apps que você não baixou pode indicar uma invasão. Além disso, anúncios pop-up frequentes também são um alerta.

Mensagens estranhas: Se contatos relatam que receberam mensagens suspeitas enviadas do seu número, hackers podem estar tentando aplicar golpes.

Desempenho lento: Páginas da web demorando a carregar, vídeos travando ou aplicativos abrindo com dificuldade podem ser indícios de infecção.

Compras não autorizadas: Transações indevidas em seu Apple ID ou cartão de crédito podem indicar que criminosos acessaram sua conta.

Consumo excessivo de dados: Se seu plano de internet mostra um aumento repentino no uso sem mudanças de hábitos, isso pode indicar atividades maliciosas no aparelho.

Caso perceba algum desses sinais, é essencial agir rapidamente:

Troque suas senhas imediatamente, especialmente a do Apple ID e de serviços bancários.

Remova aplicativos suspeitos que não tenham sido instalados por você.

Atualize o iOS e os aplicativos para corrigir possíveis vulnerabilidades.

Verifique conexões desconhecidas em Ajustes > Bluetooth e Wi-Fi.

Restaure o iPhone para os padrões de fábrica, caso os problemas persistam.

Avise seus contatos para que não caiam em golpes usando seu número.

Como evitar ataques no iPhone?

Mantenha sempre o sistema operacional atualizado.

Ative a autenticação em dois fatores para mais segurança.

Evite redes Wi-Fi públicas e carregamento em locais desconhecidos.

Nunca clique em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagem.

Utilize apenas aplicativos da App Store.

