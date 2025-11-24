A- A+

ENERGIA RENOVÁVEL Até 2050, Petrobras manterá posição de fornecer 31% de energia renovável, diz Magda O plano estratégico de negócios 2026-2030 vai ser divulgado na próxima quinta-feira, 27

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 24, que a empresa tem o desafio de compatibilizar a geração de energia e a transição energética, mas que o plano estratégico de negócios 2026-2030 vai trazer essa mensagem.

"Com a demanda de energia crescendo, nós Petrobras precisamos crescer juntos. Até 2050, a Petrobras pretende crescer junto com o Brasil mantendo a geração de 31% de energia renovável."

Magda participou do encerramento do ciclo Eloos Energia, que discutiu perspectivas e desafios do setor energético. O plano estratégico vai ser divulgado na próxima quinta-feira, 27.

"Nos temos uma série de investimentos destinados a atingir o pico da produção do pré-sal será 2030/32. Até lá, está fácil de crescer no Brasil. Mas não esquecemos que, a partir do pico, nós temos que repor reservas. E faremos isso buscando novas áreas, como a Margem Equatorial, que é essencial para nós, mas continuaremos investindo em combustível renovável", afirmou a presidente da Petrobras.

O evento é realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Magda foi convidada pelo Grupo Itatiaia, idealizador do Eloos.



