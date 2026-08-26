Até 53% da Dívida Pública Federal poderá ser corrigida pela Selic
Tesouro Nacional revisou Plano Anual de Financiamento
O interesse dos investidores pelos títulos públicos vinculados aos juros fez o Tesouro Nacional elevar a proporção da Taxa Selic (juros básicos da economia) no endividamento do governo. A Dívida Pública Federal (DPF) poderá chegar a 2026 com 49% a 53% do valor corrigido pela Selic, que está em 14% ao ano.
A nova meta consta da revisão do Plano Anual de Financiamento (PAF), divulgada nesta quarta-feira (26) pelo Tesouro Nacional. O documento traz metas e parâmetros para a administração da dívida pública do governo.
Leia também
• Rio de Janeiro exonera 6,1 mil comissionados e prevê economia de R$ 221 milhões
• Economia global navega entre crises e oportunidades, diz chefe do FMI
• Para 50%, a economia do Brasil está ruim ou péssima, aponta pesquisa BTG/Nexus
Tradicionalmente, o PAF é divulgado em janeiro, mas passa por revisões no segundo semestre de cada ano. A meta para o valor total da DPF no fim de 2026 permanece na faixa de R$ 9,7 trilhões a R$ 10,3 trilhões, mas a composição da dívida pública foi revisada.
Com o aumento nos títulos vinculados à Selic, a revisão publicada nesta quarta trouxe quedas nas fatias dos prefixados e corrigidos pela inflação.
Revisão dos parâmetros da Dívida Pública Federal:
-
Títulos vinculados a Selic: de 46% a 50% para 49% a 53% do total da DPF;
-
Títulos corrigidos pela inflação: de 23% a 27% para 21% a 25%;
-
Títulos prefixados: de 21% a 25% para 20% a 24%;
-
Títulos vinculados ao câmbio: sem mudanças, de 3% a 7%.
-
O prazo médio da DPF foi mantido de 3,8 a 4,2 anos. O Tesouro Nacional só divulga o prazo em anos, não em meses.
Diferenças entre os títulos
Os títulos vinculados à Selic (juros básicos da economia) estão atraindo o interesse dos compradores por causa dos juros altos definidos pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), atualmente em 14% ao ano.
O lançamento do Tesouro Reserva, papel atrelado à Selic equivalente aos cofrinhos oferecidos por instituições financeiras, também contribuiu para elevar a demanda.
Normalmente, os papéis prefixados (com taxas definidas no momento da emissão) indicam mais previsibilidade para a dívida pública, porque as taxas são definidas com antecedência.
No entanto, em momentos de instabilidade no mercado financeiro, as emissões caem porque os investidores pedem juros muito altos, que comprometeriam a administração da dívida do governo.
A dívida cambial é composta por antigos títulos da dívida interna corrigidos em dólar e pela dívida externa.