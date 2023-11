Até amanhã, feira de negócios movimenta setor pet em Pernambuco

A- A+

Amanhã (29) é o último dia da 6ª edição da Feira Petnor, evento de negócios pet e veterinário, que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento teve início no dia 27 deste mês.

Com lançamentos dos setores de saúde, nutrição, tecnologia, equipamentos, acessórios, serviços, na Petnor também é realizado o Congresso Nordestino de Especialidades Veterinárias de Pequenos Animais (Conevepa), o Degrau Pet – Palco de Empreendedorismo e o Petnor Groomer Show com campeonato de tosa e estética.

Os eventos paralelos, com foco em empreendedorismo, e o congresso científico de especialidades veterinárias, fortalecem tanto os aspectos acadêmicos quanto empresariais. O Conevepa mobiliza os acadêmicos, pesquisadores e estudantes durante os três dias de evento.

Serão 60 palestras e três mesas redondas com a participação de mais de 30 palestrantes, uma oportunidade única para atualização e qualificação técnico-científica. A programação do Conevepa está disponível no site e no Instagram.

O professor doutor Leandro Crivellenti participou no primeiro dia com os temas “Cistite idiopática felina... a grande vilã?” e “Urolitíases… tirando as pedras do caminho”. Para ele, o Congresso é sempre uma excelência.

“São palestrantes de renome que participam e trazem muitas novidades, atualizações, então a parte educacional é de extrema importância. Lógico que tem que ser associado a parte dos estudos complementares, então aqui temos as apresentações para ver o que há de mais novo, o que está chegando no mercado e em casa, estudamos pelos livros e artigos para ter a visão crítica como médico veterinário”, finaliza.

A estudante do 8° período de Medicina Veterinária da UFRPE, Letícia Alexandrina, falou um pouco sobre como foi a experiência no primeiro dia.

“Estou gostando bastante do evento. Acho que as palestras trouxeram temas bastante diversos e está dando para agradar todos os públicos. Assisti duas palestras do professor Bruno Benetti sobre “Dicas essenciais no trauma crânio encefálico?” e “Por que falha a terapia antiepilética?”, que foram bastante esclarecedoras a respeito de neurologia e dentro dos casos de rotina”, destacou a congressista.

Degrau Pet – Palco de Empreendedorismo

No primeiro dia, este palco trouxe cinco palestras voltadas a cases de sucessos com Klenio Ferreira, CEO da Rede Pop Pet Center; João Piza, Gerente Nacional da Adimax; Victor Leite, CEO da rede PetCamp; além das palestras “Plano de Aumento de vendas na prática para Pet, com Tatiane Beanossi, CEO da Degrau Escola de Negócios e; “Crie conteúdos pet que vendem para as redes da sua marca”, com Priscila Ramires? Jornalista e especialista em Marketing Digital para Pet shop.

Nos dias 28 e 29 de novembro, serão 11 palestras distribuídas com foco em gestão, estratégia e administração de negócios do setor pet com palestrantes renomados e cases de sucesso.

A Petnor ainda realiza um campeonato próprio de tosa e estética animal com o Petnor Groomer Show. A competição acontece das 14h às 21h30. Participam 150 profissionais, que se apresentam nas seguintes categorias: tosa do dia a dia, asiática, poodle class iniciante, poodle class profissional, pomerânea class profissional, pomerânea class iniciante, spitz padrão da raça e best in show.

Veja também

ORÇAMENTO FGTS destinará R$ 95,85 bi para o programa Minha Casa, Minha Vida em 2024