loteria Até que horas posso apostar na Mega da Virada 2025? Veja prazos, valores e como jogar Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, maior da história, concurso especial exige atenção redobrada de quem deixa a aposta para a última hora

A proximidade do sorteio da Mega da Virada 2025 reacende uma dúvida recorrente entre os apostadores: afinal, até que horas ainda dá tempo de jogar? Com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já registrado desde a criação do concurso, a corrida contra o relógio se intensifica, sobretudo entre quem costuma apostar nos momentos finais do dia 31 de dezembro.

Realizada sempre no último dia do ano desde 2009, a Mega da Virada concentra valores muito acima dos concursos regulares e, em 2025, traz uma mudança importante: o sorteio ocorrerá às 22h. Com isso, o prazo para registrar as apostas termina mais cedo, às 20h, tanto nas lotéricas quanto nos canais digitais.

Qual é o horário limite para apostar

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. Após esse horário, o sistema é encerrado para a realização do sorteio, marcado para as 22h.

Quem pretende apostar presencialmente deve ficar atento ao funcionamento das casas lotéricas, que podem fechar antes desse limite, a depender da unidade. Já nos canais online, o prazo também se encerra às 20h, sem tolerância.





Por que o prêmio é tão alto

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano. Além disso, o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é redistribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.

Esse modelo explica o crescimento acelerado do prêmio nas últimas semanas de dezembro. Em 2024, o concurso especial já havia superado R$ 635 milhões, então recorde absoluto. Em 2025, o patamar histórico confirmou a projeção feita pela Caixa ao Globo ainda no ano passado, quando a instituição afirmou que o país "não demoraria" a registrar um sorteio bilionário.

Quanto custa apostar e quais são as chances

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite escolher seis números entre 1 e 60. Nessa modalidade, a chance de acertar todas as dezenas é de uma em cerca de 50 milhões.

É possível aumentar as probabilidades marcando mais números no volante, o que eleva o custo da aposta. Outra alternativa são os bolões, nos quais grupos de apostadores dividem o valor de jogos com mais combinações. Nesse caso, as chances aumentam, mas o prêmio precisa ser repartido entre todos os participantes.

Como apostar na Mega da Virada

Para quem prefere apostar presencialmente, basta comparecer a uma casa lotérica, preencher o volante com seis números ou solicitar a "surpresinha", em que o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória. O pagamento mínimo é de R$ 6 por jogo.

No dia 31, é recomendável chegar com antecedência, já que filas costumam se formar e algumas unidades encerram o atendimento antes das 20h.

As apostas online podem ser feitas pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. No primeiro acesso, é necessário realizar um cadastro com dados pessoais. Em seguida, o apostador escolhe a Mega da Virada, define os números ou opta pela "surpresinha" e finaliza o pagamento, que pode ser feito por cartão de crédito ou Pix.

O sistema permite acompanhar o status da aposta na área de conferência. Assim como nas lotéricas, o valor mínimo é de R$ 6, e o prazo final também é às 20h do dia 31.

Onde assistir ao sorteio

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado às 22h do dia 31 de dezembro e transmitido ao vivo para todo o país. A exibição ocorre no canal da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook.

Para quem deixou para a última hora, a recomendação é simples: não esperar o relógio virar. Em um concurso que não acumula e distribui um prêmio histórico, perder o prazo significa ficar apenas na torcida.

